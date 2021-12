KVK Signaleert: Sterke stijging zzp beveiligers

6 december 2021 - De afgelopen vijf maanden hebben veel meer particuliere beveiligers zich als zzp’er in het handelsregister ingeschreven. Het aantal ondernemingen in de particuliere beveiliging groeit al jaren en vooral bij zzp’ers. Van 3.157 op 1 januari 2019 tot 5.026 op 1 november 2021. Op 1 juni 2021 waren dit er nog 4.791.

De stijging van aantal MKB bedrijven in de particuliere beveiliging gaat veel langzamer dan de zzp’ers, namelijk van 1.162 op 1 januari 2019 tot 1.221 op 1 november 2021. Aan het begin van de coronacrisis is een enorme dip zichtbaar, maar herstelt zich in de loop van 2020.De stijging is vooral zichtbaar in de grote steden zoals Rotterdam (82 procent), Den Haag (80 procent) en Amsterdam (72 procent). Maar ook de wat kleinere steden zoals de IJmond (73 procent en Delft en Westland (71 procent) is de groei goed te zien. Zo is in Flevoland de stijging vooral te zien in Almere, daar zijn ook veruit de meeste beveiligingsbedrijven. Waar de stijging nauwelijks zichtbaar is in Zaandam en in ’t Gooi.Directeur Leon Vincken van de brancheorganisatie Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland VBe NL vindt de stijging van het aantal zzp’ers goed nieuws. "Wij zien een behoefte aan groeiend ondernemerschap. Veel zzp’ers groeien door naar ondernemers met personeel. Wij verenigen daarom ook zzp’ers in onze vereniging en maken ons sterk voor collectieve afspraken en afspraken met de belastingdienst. We hebben dan ook een speciale overeenkomst. We kunnen in ons veiligheidsdomein alle inzet van arbeidskrachten gebruiken de komende jaren. De vergrijzing en de concurrentie met andere sectoren is groot. Tegelijkertijd waken we ook voor een level playing field door het maken van afspraken over een minimum tarief in onze cao voor werknemers. Hiermee voorkomen we ook dat een zzp‘er gezien wordt als een goedkopere arbeidskracht. Het tarief moet voldoende zijn om ook de sociale zekerheid te voorzien naast de gebruikelijke ondernemersrisico‘s."De Nederlandse Veiligheidsbranche ziet de sterke toename van het aantal zzp’ers niet als een positieve ontwikkeling. "Dit is niet in het belang van de betrokken beveiligers, maar zeker ook niet in dat van onze opdrachtgevers. Voor de veiligheid kan dit zelfs negatief uitpakken," zegt Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. "Zzp’ers zijn niet gebonden aan arbeids- en rusttijden die gelden in de branche en kunnen vaak op geen enkele manier verplicht worden kennis en vaardigheden op peil te houden. Bovendien kan een groot aantal zzp’ers, bijvoorbeeld tijdens een evenement, zorgen voor onduidelijkheid over de aanpak van de beveiliging. Voor je het weet, ontstaat een situatie waarin niemand eindverantwoordelijk is."De sterke groei van het aantal zzp’ers kan volgens Van der Steur ook nadelig uitpakken voor het sociale vangnet voor medewerkers. Vaak zijn ze niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en ze bouwen geen pensioen op. "Eigenlijk kan er geen sprake zijn van zzp’ers in onze branche. Zij werken altijd onder het gezag van een ander en dus zijn het meestal geen echt zelfstandig ondernemers. De controle hierop is helaas beperkt," aldus Van der Steur.De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, objecten en bedrijfsvoering. De omzet van de branche is circa 1,3 miljard euro. Er zijn ongeveer 26.000 beveiligingsmedewerkers actief in Nederland, van wie 90 procent werkt bij een bedrijf dat is aangesloten bij de Nederlandse Veiligheidsbranche.