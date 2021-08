Zeven op de tien zzp’ers verwachten meer werk

30 augustus 2021 - Maar liefst 70 procent van de Nederlandse zzp’ers denkt dat de vraag naar werk voor het einde van het jaar zal toenemen. Dat blijkt uit onderzoek onder 674 zzp’ers uitgevoerd door Tellow. Zelfstandigen zien de toekomst hiermee rooskleuriger in dan het afgelopen halfjaar, een heftige periode waarin velen de vraag naar hun diensten zagen afnemen.

De invoering van een mogelijk minimumtarief voor zzp’ers lijkt geen roet in het eten te gooien. Niet minder dan 87 procent van de ondervraagden vermoedt dat een vastgestelde norm niet zal leiden tot een afname in opdrachten.Opvallend genoeg lijkt de coronacrisis, die zzp’ers het afgelopen jaar behoorlijk op de proef stelde, geen gevolgen te hebben voor de wil om zelfstandig te zijn. Maar liefst 92 procent van de ondervraagden geeft aan trots te zijn op hun zelfstandigheid. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat 71 procent zichzelf de komende vijf tot tien jaar niet terug in loondienst ziet gaan.De mogelijke financiële problemen en valkuilen van zelfstandigen zijn desalniettemin het gesprek van de dag. Meer dan de helft van de zzp’ers kan zich echter niet vinden in het geschetste beeld: 56 procent van de ondervraagden snapt niet waarom zij als zorgenkindje worden gezien door onder andere de overheid."We praten te weinig over werkenden die er zelf voor kiezen zzp’er te zijn. De overgrote meerderheid van deze zelfstandigen heeft een ondernemersgeest en is bewust voor zichzelf begonnen. Zo houden ze zelf de controle over waar en wanneer ze werken, én kunnen zich richten waar ze echt plezier uit halen. In de gesprekken rondom het zzp-schap en de arbeidsmarkt in Nederland is het van belang dat we deze groep ook meenemen. De meeste zzp’ers kiezen zelf voor de flexibiliteit en vrijheid van ondernemen, het is niet terecht alle zelfstandigen over één kam te scheren," zegt Thomas Vles, CEO van Tellow.