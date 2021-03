Zakelijke Dienstverlening groeit in 2021 ondanks coronacrisis

11 maart 2021 - Hoewel de lockdown voorlopig voortduurt, hebben veel zakelijke dienstverleners een nieuw ritme gevonden, zo blijkt uit de Sectorprognose Zakelijke Dienstverlening 2021/2022 van ABN AMRO. Uitzendkrachten en beveiligers worden ingezet bij test- en priklocaties en schoonmakers in ziekenhuizen. Niettemin is de uitval in veel sectoren nog steeds aanzienlijk en pas in de tweede helft van dit jaar zal de gehele sector profiteren van het economische herstel.

Zo verwacht ABN AMRO in 2021 een groei van drie procent ten opzichte van vorig jaar en staan in 2022 de seinen op groen. Dan ligt een groei van vier procent in het vooruitzicht.Vooral uitzendbureaus (-9,1 procent) en schoonmakers (-1,6 procent) zijn in 2020 zwaar getroffen door de coronacrisis, maar de vooruitzichten zijn intussen wel verbeterd. Door uitzendkrachten te plaatsen op locaties waar de vraag is toegenomen - callcenters, priklocaties, teststraten en distributiecentra – herpakt de uitzendbranche zich. In de nasleep van de crisis verkiezen veel werknemers flexibele boven vaste arbeid, waardoor voor de uitzendbranche in 2021 groei (+zes procent) in het vooruitzicht staat. De schoonmaakbranche is echter nog niet uit de zorgen. De sluiting van winkels, horeca en kantoren heeft geleid tot vraaguitval en ook het werk in hotels ligt op een laag niveau. Pas in de tweede helft van 2021 trekt de vraag aan en verwacht ABN AMRO groei (+twee procent). In de beveiliging blijft herstel uit zolang evenementen geen doorgang vinden en de horeca gesloten blijft. Wel worden beveiligers elders ingezet, zoals in teststraten of als verkeersregelaar. Advocaten (+5,8 procent) en accountants ( +1,8 procent) zijn de crisis goed doorgekomen, omdat corona in mindere mate heeft geleid tot vraaguitval. Ondersteuning bij de NOW-regelingen betekende voor accountants zelfs extra werk.De vooruitzichten voor de zakelijke dienstverlening als geheel zien er in de tweede helft van het jaar goed uit, verwacht ABN AMRO. "Als een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, zullen de restricties worden afgebouwd. De opening van winkels, kantoren en horeca betekent dat er meer vloeroppervlakte is om schoon te maken en te beveiligen. De uitzendbranche zal verder kunnen groeien, doordat er weer vraag is naar traditionele uitzendbanen in de horeca en evenementenbranche," vertelt Ingrid Laane, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. "Het sterke herstel in deze sectoren in combinatie met een economische opleving - waarvan óók advocaten, accountants en organisatieadviesbureaus zullen profiteren - zorgt er voor dat de zakelijke dienstverlening dit jaar met drie procent en in 2022 met vier procent zal groeien."Het hele rapport is hier te downloaden.