Deze zes start-ups zijn dé aanjagers van duurzame vooruitgang

9 november 2021 - Vorige week koos een vakjury de zes finalisten die kans maken op de ASN Bank Wereldprijs 2021. Eind augustus schreven meer dan honderd deelnemers zich in voor dé competitie voor duurzame start-ups in Nederland. Het is inmiddels de veertiende editie waarmee de bank startende duurzame ondernemingen helpt groeien.

Orbisk - gaat voedselverspilling tegen door slim gebruik te maken van kunstmatige intelligentie. Horecagelegenheden verspillen namelijk twintig procent van al het geproduceerde voedsel. Met een slimme weegschaal brengt Olaf van der Veen en zijn team dit voedselverlies in kaart om o.a. restaurants voorraden te laten optimaliseren en zo verspilling tegen te gaan. Hiermee kan zo'n vijftig procent voedselverlies voorkomen worden.

Food for Skin - ontwikkelt skincare op basis van 100 procent natuurlijke producten, zoals groenten, verpakt in biophotonic glas. De huidverzorgingslijn van de zussen Cathy en Angela Ursem bestaat uit drie producten voor reiniging, bescherming en voeding. Daarbij maken ze gebruik van circulaire groenten om de footprint te beperken. Bijvoorbeeld het upcyclen van reststromen uit een tomatensausfabriek: uit de zaden en schillen wordt tomatenolie geperst, die wordt gebruikt in een crème.

Northern Wonder - maakt koffie van niet-tropische ingrediënten, om zo verdere ontbossing van het tropisch regenwoud tegen te gaan. Uit onderzoek van WWF blijkt namelijk dat koffie een van de belangrijkste oorzaken is van ontbossing. David Klingen ontwikkelt daarom een niet van ‘echt’ te onderscheiden koffie, zodat men op een verantwoorde manier kan blijven genieten van het geliefde kopje koffie.

Loop Biotech - creëerde ‘s werelds eerste levende doodskist die de aarde verrijkt met een nieuwe bron van leven. Bob Hendrikx ontwikkelde De Loop Living Cocoon, een kist gemaakt van paddenstoelen die gifstoffen uit het menselijk lichaam en de bodem kan omzetten tot plantenvoeding. De levende doodskist is daarmee een van de weinige producten ter wereld - en het enige product binnen de uitvaartbranche - dat daadwerkelijk een positieve impact heeft op onze planeet.

Chainable - maakt circulaire en modulaire keukens voor de zakelijke markt, zoals woningcorporaties en institutionele beleggers. Een oplossing voor o.a. de huursector die jaarlijks zo’n 40.000 ton aan afgedankte keukens produceert. Waar een keuken idealiter tot twintig jaar meegaat, gaan de keukens van Chainable door het hergebruiken van producten tot wel zestig jaar mee.

Respyre - voorziet de bebouwde omgeving van verticale vergroening door middel van bioreceptief beton, dat als fundering dient voor uitbundige mosgroei. Door het verticaal toe te passen kan niet alleen vier keer zoveel oppervlakte vergroend worden, ook zorgt dit voor zichtbaar meer groen in de stad. Op een duurzame en onderhoudsloze manier weet Auke Bleij steden te laten ademen én inwoners te verblijden met groen in de stad.

De ondernemers maakten tijdens het traject kennis met de wereld van businessmodellen, PR en pitching. De kanshebbers op de ASN Bank Wereldprijs volgden verschillende trainingen en werden persoonlijk gecoacht. Na een spannende pitchronde koos de jury deze zes finalisten, verdeeld over de categorieën klimaatbescherming, mens en samenleving en natuur en milieu:De vakjury, waaronder Ynzo van Zanten van Tony’s Chocolonely, Faiza Oulahsen van Greenpeace en duurzame mode- en lifestyle expert Marieke Eyskoot, buigt zich over de ingediende plannen, waarbij gelet wordt op innovatie, duurzaamheid en creativiteit. Op 10 november verdeelt de jury de totale prijzenpot van €55.000 onder drie winnaars. De eerste prijs bedraagt €25.000, de tweede prijs €15.000, en de derde prijs bedraagt €10.000. Daarbovenop is er een publieksprijs van €5.000 te winnen waar een stemronde aan vooraf gaat.Arie Koornneef, directeur van ASN Bank: ‘Met de ASN Bank Wereldprijs laten we al veertien jaar zien dat we in staat zijn om duurzaam ondernemerstalent te scouten. Zo stonden we aan het begin van inmiddels succesvolle bedrijven als Seepje en Fairphone. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we van al deze finalisten nog veel gaan horen. Het is niet de vraag óf het impactvolle spelers worden, de vraag is alleen wanneer.'Sinds 2008 is de ASN Bank Wereldprijs dé competitie voor duurzame start-ups in Nederland. Deelnemers maken kans op een traject met coaching, training en publiciteit. De dertien voorafgaande edities betekenden de doorbraak van inmiddels bekende bedrijven als Yoni en Seepje. De ASN Bank Wereldprijs wordt georganiseerd met als doel startende ondernemers te ondersteunen en om samen met hen de samenleving te verduurzamen. Voor meer informatie, zie www.asnbank.nl/wereldprijs