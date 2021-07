Verduurzamen: volop kansen voor bedrijfsgroei

21 juli 2021 - Nederland moet verduurzamen. Om de klimaatdoelstellingen te behalen en om toekomstbestendig te blijven. Dat betekent dat ook het bedrijfsleven ‘eraan moet geloven’. Zo ver zijn we nog lang niet. De KVK berichtte begin dit jaar dat vier op de tien bedrijven nog helemaal niet bezig is met verduurzaming. Daarmee laten ze kansen liggen om hun omzet te vergroten.

Dat zegt Niels Lubbinge, Product Manager Non-Commodity B2B. "Verduurzaming wordt soms onterecht met een negatieve blik bekeken, terwijl verduurzaming niet alleen goed voor het milieu is, maar ook een economisch positieve impact heeft."Een reden waarom verduurzaming wordt gezien als een obstakel, is omdat het ‘moet’. En inderdaad, verduurzaming wordt meer en meer afgedwongen door regelgeving. Een voorbeeld is de aankomende verplichting dat ieder kantoorgebouw in Nederland per 1 januari 2023 minimaal over een energielabel C moet beschikken - en het ligt in de lijn der verwachting dat andere typen gebouwen volgen terwijl ook de labeleisen worden verhoogd."U ziet ook dat de energiebesparingsplicht verder wordt uitgebreid," zegt Lubbinge. "Nu moet u alle energie- en CO2-besparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar doorvoeren, maar het kan goed zijn dat ook deze regels worden aangescherpt".Door deze externe druk kan bij sommige ondernemers het beeld vormen dat verduurzaming vooral een heleboel obstakels op hun pad brengt. Maar dit gaat voorbij aan het feit dat er flink wat voordelen aan verduurzaming kleven. Financiële voordelen, welteverstaan."Neem vastgoed," vervolgt Lubbinge. "Verduurzaming wordt belangrijker voor de financiering van vastgoed, maar is ook een goede magneet voor nieuwe huurders." Zo draagt verduurzaming bij aan het rendement: hogere huurinkomsten, een hogere waardering van vastgoed en een betere verhuurbaarheid.Daarnaast geeft Lubbinge aan dat u naast verdienkansen ook kostenbesparingen realiseert door te verduurzamen - en niet alleen omdat led-lampus zuiniger zijn dan gloeilampen. "De kosten van grijze stroom zullen bijvoorbeeld de komende tijd flink gaan stijgen dankzij CO2-emissierechten, die al is gestegen tot een recordhoogte en alleen maar verder omhoog zal klimmen." Hoe minder u dus afhankelijk bent van grijze stroom, des te groter de uiteindelijke besparingen op u energierekening.Tot slot is verduurzaming een internationale aangelegenheid. Vergroening is nodig als Nederland internationaal concurrerend wil blijven. Lubbinge: "Nederlandse ondernemingen gebruiken veel energie en grondstoffen om te concurreren. Dat maakt hun concurrentiepositie kwetsbaar, en niet alleen door mogelijke schaarste van grondstoffen. Als andere ondernemingen met efficiënter grondstoffen- en energieverbruik goedkoper kunnen produceren, hebt u ook een probleem." Groene innovaties in Nederlandse organisaties leiden dus tot een voorsprong op andere landen.Het kan goed zijn dat bedrijven die niet weten te verduurzamen, een beperkte houdbaarheid hebben. "U kunt u afvragen of er over tien jaar nog wel ruimte is voor bedrijven die niet met duurzaamheid bezig zijn?" aldus Lubbinge Maar hoe pakt u het aan? Het is doorgaans niet economisch verantwoord om in één klap u organisatie klimaatneutraal te maken. Maar door het proces op te splitsen in een aantal eenvoudige stappen, kun u wél tot een financieel verantwoord verduurzamingstrauct komen:"Lukraak maatregelen doorvoeren leidt vaak niet tot financieel voordeel. Een partner kan u helpen kansen te identificeren en een strategie te formuleren, maar er zijn ook genoeg hulpmiddelen beschikbaar gesteld door bijvoorbeeld de RVO," zegt Lubbinge.Wanneer u inzicht hebt in u energieverbruik, weet u ook waar besparingsmogelijkheden liggen. Denk aan isolering, led-verlichting met bewegingssensoren, of zelfs efficiëntieslagen in productielijnen. Zoals Lubbinge het verwoordt: "De duurzaamste energie is de energie die u niet gebruikt!"Duurzame energie wordt steeds vaker decentraal opgewekt. Een windpark hier, een zonnepark daar. Dat is ook door te vertalen binnen de eigen onderneming: "Met zonnepanelen, warmteterugwinning of zelfs een windmolen bent u niet alleen groener, maar ook minder afhankelijk van de energiemarkt."Niet iedere onderneming kunt u volledig zelfvoorzienend maken. Het gat tussen eigen opwek en het verbruik kun u gelukkig prima compenseren door groene energie in te kopen. "U kunt natuurlijk GVO-certificaten inkopen," zegt Lubbinge, "maar u kunt bijvoorbeeld ook aandelen kopen in specifieke wind- of zonneparken. Er komen steeds meer opties bij. Het loont om u hierin te verdiepen, zodat u een manier van groene inkoop kunt vinden die past bij uw onderneming."Verduurzamen en verdienen zijn dus niet tegengesteld. Wie nu verduurzaamt, voorkomt hoge kosten op een later moment. Hoe eerder u besparingsmaatregelen doorvoert, hoe hoger het rendement op termijn. En, niet onbelangrijk, het zorgt er ook voor dat Nederlandse ondernemingen kunnen blijven concurreren op het wereldtoneel. "Er zijn genoeg kansen om ondernemingen te verduurzamen op een manier die voldoende rendement oplevert," concludeert Lubbinge. "Wel is de goede timing belangrijk: hoe eerder u begint, hoe beter!"