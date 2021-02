Voedselverkiezingsdebat 2021: Duidelijke doelen en afspraken nodig voor sterke keten

26 februari 2021 - Tijdens het Voedselverkiezingsdebat, dat op 23 februari online georganiseerd werd, gingen elf (kandidaat-)Kamerleden met elkaar in debat over een aantal actuele en relevante onderwerpen voor de Agri&Foodsector, zoals ‘gezondheid’, ‘duurzaamheid’ en ‘prijsvorming’. Circa 500 deelnemers keken live mee.

De politieke partijen erkennen allemaal dat de voedselketen een vitaal en stabiel onderdeel is van Nederland. Ook in crisistijd zorgen boeren, voedselverwerkers en supermarkten samen voor toegang tot veilig, duurzaam, gezond, betaalbaar en lekker voedsel. Het is daarom belangrijk dat het volgende kabinet oog heeft voor de rol van álle partijen in de keten bij vaststellen van beleid dat impact heeft op de sector. Alleen op die manier kan de sector haar sterke positie behouden.In het debat stonden daarom drie actuele thema’s centraal: duurzaamheid, gezondheid en prijsvorming in de keten. Elk thema werd behandeld aan de hand van enkele discussievragen, waarover de (kandidaat-)Kamerleden het gesprek met elkaar aangingen. Duidelijk is dat gezond en veilig voedsel voorop staan en dat het voorlichten van de consument op alle drie de onderwerpen belangrijk is en blijft.Het allerbelangrijkste is dat de politiek duidelijke doelen voor de lange termijn stelt als het gaat om de toekomst de voedselproductie in ons land. Alleen met een duidelijk perspectief en de ruimte om aan doelen te werken, kunnen ondernemers zinvolle investeringen doen en blijven bijdragen aan verduurzaming.Belangrijk punt hierbij is dat doelen niet continu veranderen, maar er perspectief voor meerdere jaren wordt gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het Nationaal Preventieakkoord. FNLI, CBL en LTO Nederland staan achter een voortzetting van het Preventieakkoord door de huidige afspraken uit te voeren en met elkaar in overleg te gaan over aanvullende afspraken, indien nodig. Daarbij vragen de partijen aandacht voor factoren die van invloed zijn op een gezond gewicht, zoals het krijgen van voldoende beweging en gezond en vers eten. En ook de overheid dient zich aan de afspraken te houden, door bijvoorbeeld snel aan de slag te gaan met een zorgvuldige invoering van voedselkeuzelogo Nutri-Score.De branche als geheel pleit daarnaast al langere tijd voor een snelle invoering van het zogenaamde wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’. Met dit wetsvoorstel, dat momenteel voorligt in de Tweede Kamer, worden belemmeringen om branchebrede initiatieven tot stand te laten komen, weggenomen. Dit zorgt voor de noodzakelijke ruimte om samen te werken aan verduurzaming. De organisaties roepen het volgende Kabinet op snel werk te maken van dit voorstel.Aan het debat namen (kandidaat-)Kamerleden Jan Klink (VVD), Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GroenLinks), Frank Wassenberg (PvdD), Jeanet van der Laan (D66), Eline Vedder (CDA), Frank Futselaar (SP), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging), Roelof Bisschop (SGP) en Jan-Cees Vogelaar (JA21) deel. Het debat is via deze link terug te kijken.