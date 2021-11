Voor het eerst in de geschiedenis hyperschaarste op flexmarkt

8 november 2021 - Organisaties hebben zich een tijd lang de luxe kunnen veroorloven om het tekort aan vaste krachten op te vullen met tijdelijke, externe professionals. Die tijd is voorbij: ook op de flexibele arbeidsmarkt heerst op alle fronten schaarste. Dit blijkt uit onderzoek van HeadFirst Group en Intelligence Group.

"Om in deze tijd talent te kunnen werven, binden en boeien is het noodzakelijk voor opdrachtgevers om alle zeilen bij te zetten. Het antwoord ligt in het verbeteren van de employer branding, inzetten van datagedreven wervingsmethodieken, benaderen van alternatieve doelgroepen en creëren van een aantrekkelijke hybride werkomgeving," vertelt Han Kolff, CEO HeadFirst Group.Het aantal aanbiedingen op opdrachten voor hoogopgeleid werk is gekelderd: het is nu vijf keer lager dan vijf kwartalen geleden. Detacheerders zijn uitverkocht en proberen hun aanbod aan te vullen door nieuw personeel te werven, maar lopen daarbij tegen de muur op. Daarnaast heeft de sourcingsdruk op hoogopgeleide zzp’ers een nieuw record bereikt: bijna zeven van de tien worden minimaal één keer per kwartaal benaderd voor een opdracht. Kolff zegt hierover: "Deze hyperschaarste op de flexmarkt is nieuw in Nederland. Het vraagt om creativiteit en dwingt organisaties op een integrale manier te kijken naar de gehele arbeidspopulatie. De contractvorm is minder relevant, het juiste talent binnenhalen staat voorop."De schaarste op de flexibele arbeidsmarkt toont zich onder andere in de stijgende uurtarieven. De (aangeboden) tarieven van professionals – zelfstandig en gedetacheerd - in diverse functiegroepen stijgen gemiddeld tussen de 3,5 en 7,0 procent. In het derde kwartaal van 2021 gaat het zelfs om een versnelling. Opvallend aangezien de loongolf bij vast personeel vooralsnog uitblijft. De september-cijfers van de AWVN laat een gemiddelde loonstijging zien van 2,4 procent. Meer dan het jaargemiddelde van 1,9 procent, maar wel lager dan de inflatie van 2,7 procent in september.Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter Intelligence Group: "Voor een nauwkeurig beeld presenteren we - samen met HeadFirst Group – eind van het jaar de tariefvoorspelling voor externe professionals in 2022. Met op ISCO-3 niveau verdiepende informatie voor ongeveer 130 functiegebieden, de top-10 stijgers & dalers en natuurlijk diverse andere opvallende zaken."De Talent Monitor ‘Hyperschaarste op de arbeidsmarkt’ is gratis te downloaden op headfirst.group