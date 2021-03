Schaarste op de krappe ICT-arbeidsmarkt: zo vindt u wel professionals

19 maart 2021 - De vraag naar ICT-toepassingen neemt al jaren toe, met als gevolg een stijgend aantal vacatures. Hoewel het aantal ICT’ers ook stijgt, kan niet aan alle vraag worden voldaan. De schaarste op de ICT-arbeidsmarkt neemt daardoor alleen maar verder toe. Het is intussen al zo nijpend dat vier van de vijf openstaande functies niet kan worden gevuld door actieve werkzoekende, zo is gebleken uit onderzoek.

Bent ook u voor uw onderneming op zoek naar ICT-professionals, maar hebt u vooralsnog geen succes? Daan de Jong van ICTer Gezocht geeft tips voor het vinden van ICT-personeel.roeger werden vacatures voornamelijk uitgezet bij uitzendbureaus, en geplaatst in kranten. De Jong: "Het zoeken naar medewerkers is de afgelopen jaren veel sneller en overzichtelijker geworden met behulp van internet. Online zijn er diverse vacaturewebsites waarop werkgevers hun vacatures plaatsen. Mensen die op zoek zijn naar werk, kunnen eenvoudig een selectie maken op basis van onder andere opleiding, ervaring en functietitel. Zo zien ze gemakkelijk en snel welke functies er beschikbaar zijn. Er zijn algemene vacaturebanken, maar ook gespecialiseerde die zich richten op een specifieke branche zoals ICT."Naast vacaturesites bieden ook social media steeds meer een platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar vinden, zo vertelt De Jong. "Hierbij gaat het vooral om het zakelijke netwerk LinkedIn. Voor zowel bedrijven als werkzoekenden is het een relatief laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen. Werkzoekenden kunnen direct contact zoeken met iemand die meer over de vacature kan vertellen. Bovendien ziet u als potentiële toekomstige werkgever direct de werkgeschiedenis van een sollicitant."Daarnaast is het volgens De Jong ook erg waardevol om zelf actief op zoek te gaan naar de juiste persoon voor de functie. "Uit onderzoek is gebleken dat de laatste jaren het aantal ICT’ers dat als ZZP’er werkt afneemt, en het aantal mensen dat in loondienst werkt toeneemt. Meer dan de helft van de senior ZZP’ers staat er bijvoorbeeld voor open weer in loondienst te gaan werken. Om niet overspoeld te worden met berichten van headhunters en andere intermediairs zullen ze dit niet altijd openbaar maken op social media, maar mogelijk spreekt een direct bericht van u als werkgever die op zoek is naar iemand ze wel aan."Tot slot wil De Jong nog een laatste tip geven voor het vinden van een ICT-professional. "De schaarste op de ICT-arbeidsmarkt wordt momenteel gedeeltelijk veroorzaakt door een mismatch tussen vraag en aanbod. Vooral de vraag naar juniors en medior ICT’ers op HBO-niveau is veel groter dan het aanbod. Bent u ook op zoek naar zo iemand, maar kunt u geen passende kandidaat vinden? Wees dan flexibeler in wat u zoekt. Hoewel iemand met meer ervaring of een hogere opleiding ook een hoger salaris zal vragen, verdient zo iemand zich vaak weer terug."