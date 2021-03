Animo voor stageplaatsen neemt toe, aanbod neemt af

2 maart 2021 - Het aanbod van stageplekken is in het afgelopen jaar met drie procent afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van Indeed. Het aanbod van plekken voor stagiairs en stagiaires loopt inmiddels achter bij de vraag naar stageplekken, waardoor sprake is van flinke schaarste op de stagemarkt. In het afgelopen jaar is de interesse van mensen voor dit soort functies met 32 procent toegenomen.

"Dit is een negatieve trend die we al langer constateren. Zonde, want leren in de praktijk is voor zoveel mensen ontzettend belangrijk en voor mensen zelfs essentieel voor het afronden van opleiding of studie," vertelt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed. "Werkgevers kampen in deze tijd met capaciteitsproblemen en zijn genoodzaakt andere prioriteiten te stellen. Daarnaast hebben ze er nu natuurlijk nóg een grote uitdaging bij, nu wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Dat maakt begeleiding niet gemakkelijke,r" aldus Vissers.Bijzonder is dat het aantal zoekopdrachten naar stageplekken ten opzichte van het jaar 2019 explosief is toegenomen. In 2019 nam het zoekgedrag nog af, net als het aantal beschikbare plekken voor stagiairs. Vissers: "In 2019 was sprake van een daling van een krappe twee procent. In 2020 is het zoekverkeer opeens ontzettend toegenomen, met twintig procent. Een ontwikkeling die het aanbod van stageplaatsen niet kan bijbenen."Over de afgelopen drie jaar bezien, is het totale aanbod van plekken voor stagiairs met vijf procent geslonken. De dalende trend van het afgelopen jaar is daarmee niet alleen toe te schrijven aan het uitbreken van de coronacrisis, al is de pandemie wel degelijk van invloed op de cijfers.In de weken na de uitbraak van het virus was er tijdelijk sprake van minder zoekopdrachten naar banen, met alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de onzekerheid rond de pandemie. Dat gold met een afname van -twaalf procent ook voor stageplekken, maar de dip was minder groot. "Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat stages vaak verplicht zijn vanuit school of studie. Mensen blijven dus langer naar een geschikte stageplek zoeken. In de afgelopen zomer, een periode met wat meer perspectief, is flink meer dan in voorgaande jaren gezocht naar stages."Cijfers tonen aan dat mensen die graag in de marketing- en communicatiebranche stage willen lopen het meest ruime aanbod aan stageplekken krijgen voorgeschoteld. Voor ‘stagiair communicatie’ en ‘stagiair online marketing’ staan de meeste functies open. Als derde op de lijst staat de stagiaire in human resource management (HRM).Ondanks de krapte op de stagemarkt zijn er nog altijd werkgevers die moeite hebben om de juiste mensen te vinden voor bepaalde stages. Zo is het vinden van een geschikte kandidaat om stage te lopen als receptionist lastig. Ook voor het vinden van stagiairs die ervaring willen opdoen als verkopers of winkelmedewerker moeten bedrijven veel moeite doen. Meer dan 60 procent van de vacatures die werkgevers aanbieden voor dit soort functies stond de afgelopen drie jaar langer dan twee maanden open.