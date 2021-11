De NOW-regeling is gestopt: hoe nu verder?

3 november 2021 - Ruim anderhalf jaar geleden kwam de verspreiding van het coronavirus in een stroomversnelling en werd steeds meer bekend welke gevolgen er waren voor de gezondheid. Zowel nationaal als internationaal werden vervolgens diverse maatregelen ingesteld om het virus een halt toe te roepen. Velen zagen hierdoor de volgende financiële crisis al in het verschiet liggen.

Door diverse steunmaatregelen, zoals de NOW, is de Nederlandse economie redelijk ongeschonden gebleven. Hoe moeten ondernemers verder nu de NOW-regeling is gestopt? Dominique van Maanen van o2 Factoring vertelt meer over de afhandeling van de regeling en de groeiende populariteit van factoring.De overheid maakte het volgens Van Maanen met lockdowns en coronabeperkingen lastig voor ondernemers om geld te verdienen. "Het gaat hier niet over normaal ondernemersrisico. Ondernemingen in allerlei sectoren werd bedreigd in hun voortbestaan. Medewerkers dreigden daardoor massaal hun inkomen te verliezen. Een kettingreactie van omvallende ondernemingen, groeiende werkloosheid, problemen in de bankensector en blijvende schade aan de economie lag op de loer."Om dit alles te voorkomen heeft de overheid reddingsboei na reddingsboei uitgegooid naar het bedrijfsleven. Van Maanen: "Een van de regelingen betrof de NOW, een tegemoetkoming voor de loonkosten van zowel vast als flexibel personeel. Hoewel er pas achteraf gekeken zou gaan worden of de steun wel terecht was ontvangen, golden er wel bepaalde voorwaarden bij de aanvraag. Een hiervan was bijvoorbeeld dat er sprake was van een minimaal omzetverlies van twintig procent.e NOW kon aangevraagd worden tot 1 oktober 2021. Hebt u ook gebruik gemaakt van NOW 1? Vraag dan voor 31 oktober bij het UWV de definitieve berekening aan. Doet u dat niet, dan moet u het ontvangen voorschot sowieso terugbetalen. Vraagt u wel op tijd een berekening aan, dan blijkt daaruit of u het voorschot, mogelijk gedeeltelijk, moet terugbetalen of mag houden."Tot op heden bleek volgens Van Maanen dat in zestig procent van de gevallen loonsteun terugbetaald moet worden. "Bijvoorbeeld omdat ondernemers toch meer omzet hadden gemaakt dan verwacht. Deze extra omzet, of winst, kan echter intussen wel alweer opgegaan zijn tijdens een latere lockdown. Het is dan ook mogelijk dat er geen reserves meer zijn om de steun terug te betalen."Hoewel de tegemoetkoming in gedeeltes kan worden terugbetaald, groeit het aan ondernemers dat kiest voor factoring. Van Maanen: "Hierbij worden openstaande facturen voorgefinancierd. Ondernemers beschikken direct over liquide middelen doordat geen weken of maanden gewacht hoeft te worden op betalingen van facturen. Bovendien hebben ze geen risico op wanbetaling meer, en besparen ze zichzelf tijd en kosten om achter openstaande facturen aan te gaan."