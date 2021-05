Zombiebedrijven profiteren amper van NOW

7 mei 2021 - Het zijn de meest actieve organisaties die relatief gezien ook de meeste steun via Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ontvangen. Van alle NOW-ontvangers is 83 procent gemiddeld tot zeer actief, als het bijvoorbeeld gaat om het sturen van facturen en betalen van rekeningen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dit blijkt uit een analyse van bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet van de ruim 93.000 bedrijven die steun kregen via NOW. De minst actieve organisaties ontvangen ook de minste steun. Het zijn dus niet de ‘zombiebedrijven’ die achteroverleunend profiteren van steun.Naarmate het aantal medewerkers toeneemt vragen percentueel meer organisaties NOW aan, met een piek bij bedrijven met 21 tot 101 medewerkers: 34 procent daarvan ontvangt NOW. De steun komt dus vooral bij het mkb terecht. Organisaties met meer dan honderd medewerkers redden het beter zonder de noodmaatregel.Altares Dun & Bradstreet voorziet bedrijven van een kredietrating, waarbij het cijfer een de beste en vier de slechtste rating is. Uit een analyse van deze ratings blijkt dat verreweg de meeste organisaties die NOW toegekend krijgen op 1 januari 2020 financieel gezond waren. Zeventien procent had zelfs de hoogste Dun & Bradstreet rating 1 en vijftig procent had rating twee. Slechts zes procent van alle 93.085 organisaties die NOW ontvangen, hadden op die datum de laagste rating vier, dit betreft 11,5 procent van alle Nederlandse organisaties met die rating. Bovendien zijn de meeste NOW-ontvangers stipte betalers, zo was 99 procent van de NOW-ontvangers al zeker 36 maanden niet betrokken bij een incassotraject.Joris Peeters, Chief Data Scientist & Strategic Consultant bij Altares Dun & Bradstreet: "In de media werd veelvuldig aangehaald dat ‘zombiebedrijven’ profiteren van de NOW-steun. Uit onze analyse blijkt dit niet het geval te zijn, slechts een klein deel van de bedrijven die de steun ontvangt is weinig actief. De bedrijven die de NOW ontvangen zijn juist bedrijven die tot voor de coronacrisis financieel gezond waren, met een hoge rating en zonder incassoprojecten. Met name het mkb is hard geraakt in de crisis en dat zien we in de cijfers terug. Volgens onze analyse komt de steun op de juiste plekken terecht en helpt dit hopelijk om de economie draaiende te houden."