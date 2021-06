NO-Wat? Alles wat u moet weten over de huidige NOW-regeling

15 juni 2021 - Nu de samenleving langzamerhand weer open mag, wordt er ook weer opnieuw gekeken naar de steunpakketten voor ondernemers. Recent is bekend gemaakt dat de overheid nog eens zes miljard euro investeert in de steunpakketten voor ondernemers. De NOW-regeling wijzigt vaak, waardoor veel ondernemers door de bomen het bos niet meer zien.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Daarom zet Ralph Koks, Manager Tax & Legal bij SD Worx Nederland , de belangrijkste tips voor ondernemers op een rijtu en vertelt hij over de huidige stand van zaken.De NOW-regeling, ook wel de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, is in het leven geroepen om ondernemers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Deze regeling zorgt ervoor dat meer banen behouden blijven, doordat ondernemers op deze manier hun werknemers kunnen blijven doorbetalen. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor de NOW-regeling voor verschillende periodes, ook wel tranches genoemd. Op dit moment bevinden we ons in de vijfde tranche, dus ondernemers kunnen tot en met 30 juni 2021 aanspraak maken op de vijfde tranche van de NOW-regeling.Aanspraak maken op de NOW-regeling is op dit moment mogelijk als ondernemers over drie aaneengesloten maanden een gemiddeld omzetverlies lijden van minimaal twintig procent. Wanneer een aanvraag is goedgekeurd door het UWV, ontvangt de ondernemer een voorschot op basis van het geschatte omzetverlies. Ondernemers kunnen uiteindelijk tot wel 85 procent van hun loonkosten vergoed krijgen, dus de NOW helpt veel ondernemers om het hoofd boven water te houden. Als achteraf blijkt dat de omzetdaling hoger of lager is geweest dan begroot, wordt het verschil bij de vaststelling van de subsidie bijbetaald dan wel teruggevorderd.Tijdens de subsidieperiode mag de loonsom met maximaal tien procent dalen ten opzichte van de referentiemaand, zónder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. Werkgevers hebben zo de mogelijkheid om hun personeelsbestand te verkleinen."Het is vervelend wanneer u als ondernemer na het ontvangen van het voorschot voor verrassingen komt te staan," aldus Koks. "Als ondernemer kun u soms invloed uitoefenen op de berekening van het omzetverlies. Voor de vijfde tranche van de NOW-regeling kun u kiezen uit drie omzetperiodes om het omzetverlies te berekenen: apr-mei-jun, mei-jun-jul of jun-jul-aug. Kies voor de omzetperiode waarin u het grootste omzetverlies verwacht. Zeker voor seizoensgebonden ondernemingen is dit erg belangrijk. Let wel op, want als u ook gebruik hebt gemaakt van de vierde tranche van de NOW-regeling, dan is deze keuzemogelijkheid er niet."Hebt u moeite om het omzetverlies zelf in te schatten? Overweeg ook eens om deze rekenhulp te raadplegen om de berekeningen te controleren. Better be safe than sorry!Ook moeten ondernemers oppassen wanneer ze besluiten om werknemers te ontslaan na het indienen van de NOW-aanvraag. "Gaat uw werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan, neem dan altijd tijdig contact op met het UWV. Zij kunnen ondersteuning bieden bij de begeleiding naar ander werk. Als u geen contact opneemt met het UWV, volgt er een vijf procent korting op de tegemoetkoming," zegt Koks.Hoewel we een nieuwe fase van de coronacrisis ingaan, met een toenemende vaccinatiegraad en teruglopend aantal besmettingen, heeft het kabinet onlangs bekend gemaakt dat de NOW-regeling verlengd gaat worden. De verlenging bedraagt drie maanden en loopt van 1 juli tot en met 30 september 2021. Net als onder de huidige regeling, bedraagt het maximale vergoedingspercentage 85 procent en de loonsomvrijstelling tien procent. Ook het minimale omzetverlies van twintig procent en de andere parameters van de huidige regeling worden gehandhaafd. "Hoewel de vooruitzichten op de korte termijn gunstig zijn, is er nog veel onzekerheid. Met dit extra steunpakket geeft het kabinet het bedrijfsleven een extra duwtje in de ru,g" sluit Koks af.