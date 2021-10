Hoe MKB governance je helpt om sneller je doelen te bereiken

29 oktober 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het achtste artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Je weet nu dat je met een integrale management aanpak in staat bent om grip te hebben op het realiseren van je ondernemersambitie. Via de ICR score van je bedrijf geef je op gestructureerde wijze richting aan je ondernemingsplan en daaruit voortvloeiende verbeteracties. Belangrijk is dat je hierbij wordt ondersteund door e-learning en doe-het-zelf coaching. Met als resultaat een hoogontwikkelde teamintuïtie , een goed geoliede machine, waardoor je sneller je doelen bereikt.Learning by doing is dé manier om de prestaties van je bedrijf structureel te verbeteren. Door het maximale uit jezelf, je team en je organisatie te halen. In de Route ICR webapplicatie heb je via e-learning steeds de juiste kennis, ervaring en vaardigheden tot je beschikking. Op een praktische en laagdrempelige manier. Luchtige animatiefilmpjes maken op het eerste gezicht ingewikkelde zaken toch begrijpelijk. En alle gebruikte begrippen worden duidelijk toegelicht. Zodat er geen vraagtekens meer zijn en je in staat bent het geleerde toe te passen in je organisatie. Zodat de materie echt gaat leven.Via de ICR score van je bedrijf coach je jezelf, je team en je organisatie. En geef je vanuit de 33 ICR objectives richting aan verbeteracties. Tel alle tijd die in organisaties wordt verspild aan de verkeerde dingen eens bij elkaar op. Als je in kleine overzichtelijke stapjes zorgt dat die verspilling minder wordt, dan is dat de investering meer dan waard. En via de verkregen inzichten zie je hoeveel invloed je kunt uitoefenen op het succes van je bedrijf. De aanpak per objective, maar toch in onderlinge samenhang met de andere 32 objectives, komt tot stand in een iteratief proces tussen ondernemer en team. Ondersteund door de Route ICR webapplicatie zorgt deze interactie voor doorlopende voeding van het verbeterplan en daarmee voor procesoptimalisatie.Het expliciet vastleggen van visie & aanpak dwingt een doelgerichte bedrijfsvoering af. Hierdoor is er focus en ontstaan er automatismen in de keuzes die worden gemaakt op de werkvloer. Verwachtingen managen is nu een proces wat ondernemer en team samen doorleven. En doelgericht ondernemen zit in de aderen van alle medewerkers. Dus met e-learning & DHZ coaching als instrumenten van MKB governance bereik je sneller je doelen. En daarmee is een zeer belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle invulling van MKB governance in de praktijk een feit!