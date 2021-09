Glasheldere ondernemersambitie als basis voor focus in je bedrijf

13 september 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het vijfde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

In de voorgaande artikelen hebben ze het al regelmatig gehad over de ondernemersambitie. En vooral over grip hebben op het realiseren ervan. Eigenlijk gaat het over doelgericht ondernemen als basis voor succes. Want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. En dan helpt het niet als je onderneming zelf leidend is, ook wel de waan van de dag genoemd, in plaats van je ambitie als ondernemer. Maar hoe kom je tot een glasheldere ondernemersambitie?In slechts vijf stappen legt iedere ondernemer heel eenvoudig zijn of haar ondernemersambitie glashelder vast. Stap 1 begint met uitleggen waarom je ondernemer bent geworden en wat je ermee wilt bereiken. Realiseer je dat je ambitie uitdagend moet zijn. Leg de lat hoog. Daarnaast moet je ambitie concreet zijn én gaan leven! Denk allereerst vanuit de bij jou aanwezige kennis en ervaring. Betrek vervolgens je persoonlijke ambitie en je persoonlijkheid als mens. Beoordeel tenslotte of je denkrichting past bij de ontwikkelingen in markt & maatschappij.Ligt je ambitie eenmaal glashelder vast, dan is het tijd om na te denken over de te volgen route, Welke stappen moet je zetten om je ambitie te realiseren en hoeveel tijd heb je nodig voor iedere stap?​ Als je dat weet, wat is dan een realistisch moment om je ambitie gerealiseerd te hebben? En op welke wijze maak je jezelf misbaar in je bedrijf én is de continuïteit geborgd?​ Denk hier vooral aan je leiderschapskwaliteiten. En last but not least, hoe ziet uiteindelijk de bedrijfsopvolging en exit voor jezelf eruit?​ Het is goed om ook daarover (regelmatig) na te denken.Leiderschapsontwikkeling begint met een glasheldere ambitie. Want een leider geeft richting en dat kan niet zonder duidelijke doelen. Maar ook niet zonder kansrijk business model waarmee je de ambitie en afgeleide doelen gaat realiseren. Om vanuit die uitgangspunten je organisatie in te richten en samen met je team een plan te maken. Dat zorgt voor de juiste focus én voor gemotiveerde mensen. Logischerwijs maakt dat je bedrijf ook veel productiever.​ Voor een goede invulling van MKB governance in de praktijk is het dus belangrijk dat niet je onderneming zelf leidend is, maar je eigen ambitie als ondernemer!