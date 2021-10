Aantal cybersecuritybedrijven in vijf jaar tijd verdubbeld

11 oktober 2021 - Dat digitale veiligheid steeds belangrijker wordt, zien we niet alleen af aan de vele voorbeelden van hacks in de media. Ook het aantal bedrijven dat diensten en producten levert om ons te beschermen tegen online bedreigingen schieten als paddenstoelen uit de grond.

Cijfers uit het KVK-Handelsregister geven aan dat het aantal vestigingen van cybersecuritybedrijven tussen 2016 en 2021 steeg van 554 naar 1.048. Vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland kwamen er veel vestigingen bij, maar liefst 259.Nederlandse bedrijven – groot én klein – krijgen per week gemiddeld 294 aanvallen te verduren. Een geslaagde hack kost een getroffen bedrijf gemiddeld 67.000 euro. Een op de vijf ondernemers krijgt hiermee te maken. Ondernemers moeten dus steeds meer beducht zijn op digitale aanvallen om hun bedrijf te beschermen.Digitaal rechercheur bij de Nationale Politie Gina Doekhie herkent de toenemende urgentie van cybersecurity: "Cyberaanvallen komen steeds vaker in het nieuws. Dat betekent niet dat ze er nooit waren, maar dat steeds meer mensen nu de noodzaak begrijpen om dit probleem aan het licht te brengen. De gevolgen van een cyberaanval kunnen namelijk heel groot zijn: een bedrijf dat een paar maanden niets kan doen, lijdt bijvoorbeeld enorme financiële schade. En ook de klanten van zo’n bedrijf ondervinden de gevolgen.""Daarnaast zien meer mensen kansen in het ondernemen in cybersecurity, het bijbrengen van bewustzijn, het voorkomen van cyberaanvallen en het reageren op een cyberaanval. Gelukkig maar, want zo worden we als maatschappij steeds weerbaarder," aldus digitaal rechercheur Gina Doekhie.