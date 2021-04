Helft Nederlandse organisaties getroffen door gijzelsoftware

22 april 2021 - De politie registreerde in het eerste kwartaal van 2021 meer dan 3800 gevallen van cybercrime, bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Maar het werkelijke aantal incidenten ligt nog een stuk hoger, blijkt uit een onderzoek onder IT- en securityprofessionals in opdracht van Mimecast.

Een greep uit de overige onderzoeksbevindingen:

62 procent van de Nederlandse organisaties meldt een toename van het aantal ontvangen phishingmails. Toch traint slechts elf procent zijn personeel voortdurend om cyberaanvallen te herkennen. Dit ligt fors onder het wereldwijde gemiddelde (twintig procent).

65 procent van de Nederlandse organisaties kreeg in het afgelopen jaar te maken met een e-mailstoring in Microsoft 365. Volgens 80 procent van de respondenten heeft hun organisatie aanvullende e-mailbeveiliging nodig voor Microsoft 365.

De IT- en securityprofessionals maken zich zorgen over spoofing van e-maildomeinen en websites. Ruim de helft van de Nederlandse organisaties vreest dat hun websites (52 procent) of e-maildomeinen (58 procent) zijn nagebootst door cybercriminelen.

Volgens ruim een derde (36 procent) van de organisaties heeft een gebrek aan digitale weerbaarheid geleid tot gegevensverlies. Andere gevolgen zijn een verstoring van de bedrijfsvoering (31 procent) en een lagere productiviteit van medewerkers (28 procent).

Nederlandse organisaties zien het feit dat aanvallen steeds geavanceerder worden als de grootste uitdaging bij het gebruik van e-mail. Ook naïeve werknemers en een toename van het aantal aanvallen via e-mail worden vaak genoemd.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Zo was ruim de helft (53 procent) van de Nederlandse organisaties in het afgelopen jaar slachtoffer van gijzelsoftware.Het onderzoek genaamd ‘State of Email Security 2021’ toont aan dat Nederlandse bedrijven zeer verschillend omgaan met een ransomwarebesmetting. Opvallend is dat maar liefst 41 procent van de getroffen organisaties het losgeld betaalde. Bijna twee derde van hen kreeg desondanks geen toegang tot de gegijzelde data.Bijna de helft van de getroffen organisaties (49 procent) betaalde geen losgeld aan de cybercriminelen, maar wist op een andere manier toegang te krijgen tot de gegijzelde bestanden. Een kleine minderheid (acht procent) zag af van betaling én was de data kwijt. De gemiddelde downtime veroorzaakt door een besmetting met ransomware bedroeg vijf dagen."Slechts een fractie van de besmettingen wordt gemeld bij de politie, maar de realiteit is dat ransomware elke dag enorme schade aanricht in Nederland," zegt Sander Hofman van Mimecast. "Het is verontrustend dat er nog steeds zoveel organisaties zijn die het losgeld betalen, terwijl dit geen enkele garantie biedt op gegevensherstel. Bovendien spekken ze hiermee de kas van de criminelen, waardoor het probleem alleen maar groter wordt."Hofman begrijpt wel dat hier vaak voor gekozen wordt. "Een gijzeling kan de bedrijfsvoering soms wel maanden verstoren. Veel organisaties kunnen zich dit niet veroorloven. Ons advies is dan ook om de impact van ransomware vooraf zoveel mogelijk te beperken. Maak bijvoorbeeld meerdere externe back-ups van cruciale bedrijfsgegevens en implementeer noodvoorzieningen voor e-mail en andere essentiële systemen."