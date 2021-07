Zorgt de pandemie voor de opkomst van freelancers?

22 juli 2021 - Inmiddels is wel duidelijk dat flexibiliteit en de work-from-anywhere benadering steeds populairder wordt onder werknemers. De gedwongen overstap naar werken op afstand is voor veel werknemers een openbaring geweest en de flexibiliteit van het thuiskantoor wordt meer dan ooit gewaardeerd.

Dit laat zien dat Nederlanders waarschijnljik niet volledig terug zullen keren naar kantoor zoals in 2019 en de jaren daarvoor. Uit onderzoek­ van Alight – onder HR specialisten en bedrijfsleiders over verwachte veranderingen in de toekomst, dat vorig jaar is uitgevoerd – blijkt dat 94 procent van de ondervraagden na de pandemie de optie wil hebben om op afstand te werken. Er wordt dan ook steeds vaker gesproken over hybride werken. "Deze nieuwe vorm van werken vraagt, na de pandemie, om flexibilteit van bedrijven en hun HR-afdelingen. Het aantrekken en behouden van personeel moet namelijk anders worden ingericht", aldus Danny Temming, Sales Director Northern Europe bij Alight.Niet iedereen is voorstander van hybride werken. Ondanks dat nieuwe ontwikkelingen meestal verbeteringen met zich meebrengen, zie u toch vaak dat er weerstand is. "Sommige mensen vinden het lastig als er (drastische) veranderingen gemaakt worden. Dit kunnen kleine veranderingen zijn – zoals de nieuwste versie van Outlook of een update op uw smartphone – maar ook grote, zoals de overgang van kantoor naar thuiswerken. Een terugkeer naar kantoor zorgt opnieuw voor verandering. Waar wellicht vele al gewend zijn geraakt aan de thuiswerksituatie, voelt de terugkeer naar kantoor voor sommigen ook als terug naar het ‘oude vertrouwde’. Wat betekent dat we weer gesprekken hebben bij het koffiezetapparaat en kunnen brainstormen met verschillende teams op de werkvloer." Voorstanders van de terugkeer naar kantoor, hebben het dan ook vooral over de samenwerking en creativiteit die verloren gaat bij het werken vanuit huis.Daartegenover staat een grote groep die niet van plan is om ooit volledig terug te keren naar kantoor. Temming ligt toe: "het is misschien niet altijd ideaal om vanuit de slaapkamer, keuken of de woonkamer te werken, maar mensen genieten wel van deze flexibiliteit. Ze hoeven niet meer elke dag in de file te staan, spenderen meer tijd met het gezin en hebben flexibelere werktijden. Kan een werkgever deze flexibiliteit na de pandemie niet meer bieden? Dan kan het zijn dat werknemers kiezen voor een uitweg, namelijk: eigen baas zijn of de overstap naar een andere werkgever.""Dit zien we ook terug in ons onderzoek waaruit blijkt dat een op de vijf mensen ernaar streeft om in 2025 eigen baas te zijn. We staan hiermee aan de vooravond van een nieuwe revolutie op de werkvloer (met name voor kantoorbanen) – en het is zo gek nog niet." Ondanks dat freelancers de gebruikelijke voordelen van werknemers met een arbeidsovereenkomst mislopen (zoals doorbetaling bij ziekte en jaarlijkse vakantie), zijn er volgens freelancers talloze voordelen verbonden aan het zelfstandig ondernemerschap. Ze kunnen namelijk flexibeler met hun werk omgaan, zoals het bepalen van eigen arbeidsvoorwaarden, werktijden, proucten en locatie. Daarentegen wordt flexwerk sinds kort meer beperkt door het verdwijnen van nulurencontracten en uitzendwerk dat maximaal drie jaar mag duren. Dit allemaal om de maatschappelijke gevolgen van de flexibilisering op de arbeidsmarkt te beperken.De pandemie heeft de bestaande opvattingen over werk drastisch veranderd. Hierdoor moeten bedrijven de manier waarop ze talent aantrekken en de voordelen die ze bieden aan nieuw personeel herzien. Flexibel werken is niet langer meer een nice-to have, maar een noodzaak om medewerkers aan te trekken en te behouden. "Bovendien zijn we er door de pandemie achtergekomen dat het niet uitmaakt of iemand in de buurt van het kantoor woont of niet. Thuiswerken is inmiddels de normaalste zaak van de wereld en hierdoor kunnen bedrijven de vaardigheidskloof overbruggen. 'Het niet kunnen vinden van het juiste personeel’ is hierdoor geen excuus meer."Werknemers hebben duidelijk gemaakt wat hun visie is als het gaat om hun werkplek na de pandemie. Het wordt tijd dat werkgevers hier iets mee gaan doen. Als bedrijven niet besluiten over te stappen op een permanent flexibel model, dan kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met een verschuiving van vaste medewerkers naar freelancers. "Het is daarom van belang dat HR-afdelingen goed stilstaan bij de keuzes die ze maken als het gaat om ‘hybride werken’ in de toekomst, na de pandemie. Anders zouden we in 2021 en 2022 wel eens de opkomst van de freelancers kunnen meemaken."