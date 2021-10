Eén op de tien zzp’ers overweegt lening na stoppen coronasteun

6 oktober 2021 - Ruim een op de tien zzp’ers overweegt het aanvragen van financiering om na het stoppen van de coronasteun (TOZO, TVL, TONK) financieel gezond te blijven. Dat blijkt uit onderzoek onder 551 Nederlandse zzp’ers, uitgevoerd door Tellow. Opvallend genoeg kiest een grote groep zelfstandigen voor een lening bij de bank, terwijl zij normaal gesproken terughoudender zijn om kleinere kredieten aan zelfstandigen te verstrekken. 

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Hoewel ruim een derde (35 procent) van de zelfstandigen neigt naar het aanvragen van een bancaire lening, zijn ook de alternatieve financieringsvormen in opkomst onder zelfstandigen. Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagden denkt na over het afsluiten van een niet-bancaire lening zoals microkredieten of direct lending. Daarnaast staat een gelijk percentage van de zelfstandigen open voor factoring of factuur financiering. Eerder dit jaar bleek dat zzp’ers dat ruim 40 procent van de zzp'ers persoonlijk spaargeld heeft moeten aanspreken gedurende de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt nu dat zelfstandigen na het stoppen van de steunmaatregelen per 1 oktober nog steeds bereid zijn om hun persoonlijke buffers aan te spreken. Maar liefst 44 procent van de ondervraagden overweegt geld van hun privérekening in de onderneming te investeren om zo schulden en betalingsachterstanden op te vangen.Volgens Thomas Vles, CEO van Tellow voelen zzp’ers zich gedwongen om hun financiële gezondheid te redden met alternatieve financieringsvormen: "Veel zzp’ers vinden dat er onvoldoende financiële steun was vanuit de overheid. Hun betalingsachterstanden zijn de laatste maanden alleen maar gegroeid. Zzp’ers zoeken nu naar alternatieve manieren om dit gat op te gaan vangen, ook als dit betekent dat zij all-in moeten met hun persoonlijke spaargeld."Niet alleen de buffers slinken, maar ook schulden en betalingsachterstanden blijven de eenpitters in de weg staan. Hoewel driekwart van de ondervraagden geen schulden had voor de coronacrisis, geeft veertien procent nu aan dat het zonder lening hen niet gaan lukken om de gedurende de pandemie opgebouwde schulden af te lossen. Zij geven aan ook al onderzoek te hebben gedaan of zelfs al een lening te hebben aangevraagd."Door hun krappe financiële situatie ziet een significante groep zzp’ers geld lenen als enige uitweg om financieel gezond te blijven. We verwachten dat die groep na 1 oktober nog verder toeneemt," aldus Vles.