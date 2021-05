Zakelijk investeren in Ripple (XRP)

27 mei 2021 - Spaartegoeden leveren momenteel geen of bijna geen rente meer. Daarom gaan steeds meer mensen, waaronder ondernemers, op zoek naar alternatieven met een beter rendement. Een van de opties is het geld steken in cryptovaluta. Bitcoin is hiervan het meest bekende voorbeeld, maar er zijn ook zeker andere interessante crypto’s. Onder traders en beleggers is bijvoorbeeld Ripple erg populair.

Arjan Schreur van Ripplekoers.com vertelt meer over de cryptomunt, en de kansen en risico’s die het handelen erin biedt.Schreur geeft allereerst meer informatie over hoe Ripple begonnen is, en de toepassing. "Ripple of XRP is een van de oudste crypto’s, en de op twee na grootste cryptocurrency in de crypto-industrie. Het gaat hier om een zelf ontwikkelde cryptocurrency van een bedrijf genaamd Ripple Labs. Zij hebben de munt ontwikkeld en nog steeds de meerderheid van XRP-munten in beheer. In die zin gaat het dus ook om een ander soort crypto dan Bitcoin, die volledig opensource is opgezet volgens het blockchainprincipe."Vervolgens licht Schreur de toepassingsmogelijkheden toe. "Het project heeft zich in de jaren na de start vooral gericht op het ontwikkelen tot een cryptocurrency die banken en financiële instellingen over de hele wereld zou helpen direct transacties te doen. Dit heeft geresulteerd in RippleNet. Dit systeem dient als hulpmiddel om snel internationale betalingen uit te kunnen voeren. Het wordt momenteel door honderden banken en andere financiële instellingen wereldwijd gebruikt."Schreur erkent dat de koersen van veel cryptovaluta, dus ook die van Ripple, erg volatiel zijn. "Er is sprake van een hoge mate van beweeglijkheid op de markt. Dit zorgt ervoor dat de handel kansrijk kan zijn, en op korte termijn een flink rendement kan geven. Het is echter ook belangrijk voor ogen te houden dat de handel risicovol is. Wilt u investeren in crypto, dan wordt dus ook alleen aangeraden dit te doen met geld dat u kunt missen."Tot slot wil Schreurs nog ingaan op recente ontwikkelingen rond deze munt. "De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Ripple Laps aangeklaagd, omdat zij in 2013 ruim een miljard dollar zouden hebben opgehaald via een effectenemissie zonder vergunning. De grote vraag bij deze rechtszaak is of Ripple nu als een effect moet worden gezien, of als een crypto zoals Bitcoin en Ethereum. De koers kreeg eind 2020 een flinke klap door de rechtszaak, maar heeft zich intussen alweer behoorlijk hersteld. Mocht de aanklacht ongegrond bevonden worden, dan blijft Ripple waarschijnlijk een interessant project dat een hybride oplossing biedt voor de financiële wereld."