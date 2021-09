Hoe speel je in op de veranderende behoeften van werknemers?

27 september 2021 - De pandemie veranderde het dagelijkse leven van miljoenen werknemers. Mensen over de hele wereld ontdekten dat ze eigenlijk vanaf iedere locatie prima door kunnen werken en dus niet langer vijf dagen per week op kantoor aan een bureau gekluisterd hoeven te zitten. De prioriteiten van de werknemer verschoven daardoor in wat we ondertussen al een tijdje ‘het nieuwe normaal’ noemen.

Als werkgever talentvolle medewerkers aantrekken en behouden vereist door COVID-19 plots een andere aanpak. Bedrijven moeten zich voortaan focussen op de nieuwe behoeften van hun werknemers. Danny Temming, Sales Director Northern Europe bij Alight Solutions , legt uit hoe werkgevers hierop in kunnen spelen en zich kunnen positioneren als een aantrekkelijke werkplek. De voordelen die werkgevers hun medewerkers aanbieden om ze gemotiveerd en betrokken te houden zijn namelijk drastisch veranderd. "Voordelen die bij een kantoorbaan kwamen kijken, zoals betaalde lunches, borrels, een auto van de zaak, korting op reizen en een kinderopvang op kantoor, maken nu plaats voor flexibele werkuren, bijdragen voor elektriciteit, water, koffie en verwarming of apps zoals Calm en Headspace om te mediteren en tot rust te komen."De pandemie maakte duidelijk dat er behoefte is aan een strategie of een plan waarbij het welzijn van de werknemer centraal staat. Flexibiliteit wordt gezien als één van de belangrijkste voordelen van een baan. Het kan zelfs een reden zijn waarom mensen op zoek gaan naar een andere baan."Juist daarom moet flexibiliteit een cruciaal aspect worden in de strategie waarmee werkgevers hun medewerkers ondersteunen. Flexibele uren of halve werkdagen worden steeds gebruikelijker. Daarnaast zijn er andere voordelen die thuiswerken nog comfortabeler kunnen maken. Denk aan extra budget voor het inrichten van een fijne thuiswerkplek (laptops, extra scherm, toetsenbord etc.), maar ook abbonnementen voor plekken zoals ‘Spaces’ waar je samen kunt komen om te werken als daar behoefte aan is," aldus Temming.Vóór de pandemie was het welzijn van werknemers wel een thema, maar werd er zelden wat mee gedaan. Dat ging niet onopgemerkt voorbij en leidde vaak tot irritaties bij werknemers die meer transparantie en aanpassingsvermogen verwachtten van het bedrijf waar ze voor werken.Na anderhalf jaar corona realiseren veel bedrijven zich dat ze niets zijn zonder hun medewerkers en dat hun welzijn een belangrijker thema is. Werkgevers hebben meer empathie moeten tonen en strenge regels over hoe, waar en wanneer mensen werken, zijn steeds minder van toepassing. "Werknemers hebben bewezen dat ze ook thuis efficiënt kunnen werken en dat ze ook vanuit daar betrouwbaar zijn. Organisaties die willen terugkeren naar de manier van werken van voor de pandemie, zullen met goede argumenten moeten komen. En werkgevers die geen empathie tonen, zijn gewaarschuwd: andere bedrijven doen dit misschien wel en je beste talenten zullen daar zonder twijfel achter komen."Een ander gesprekonderwerp dat al langere tijd steeds populairder is bij bedrijven in het Verenigd Koninkrijk is ‘Earned Wage Access’. Het biedt werknemers de mogelijkheid om hun loon al te innen na elke gewerkte dag, in plaats van wekelijks of maandelijks. Daarnaast winnen Paycards, prepaidkaarten waarmee werkgevers hun medewerkers op een alternatieve manier betalen in plaats van het maandelijks gestorte loon, ook aan populariteit in het VK. "Dit komt van pas voor werknemers die een lager loon hebben, of geen bankrekening ter beschikking hebben en daardoor moeilijk een baan kunnen vinden. Langzaamaan zien we deze ontwikkeling en vraag overkomen naar Nederland en andere landen in Europa."In alle bevolkingslagen zijn mensen op zoek naar werkgevers die hun medewerkers als individuen benaderen en niet als een nummertje. Bedrijven die hun policies aanpasten aan remote en flexibel werken, wisten hun werknemers niet alleen te behouden tijdens de crisis, ze slaagden er ook in om hen nog meer te motiveren en inspireren. Een verhoogde employee loyalty is de beloning die ze hiervoor terug krijgen."Bied je al genoeg voordelen aan je personeel? Vergeet dan niet om ze toegang te geven tot de juiste technologie, digitale tools en software zodat ze altijd en overal op de hoogte zijn van de voordelen die je ze biedt. Het zou zonde zijn als ze hier geen gebruik van maken of zelfs overstappen naar de concurrent, omdat ze denken dat ze daar iets krijgen wat ze bij jou niet krijgen. Anno 2021 is dit echt dé manier om je te presenteren als een gewilde werkplek voor toptalenten die straks de arbeidsmarkt betreden," sluit Temming af.