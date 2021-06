AbbVie, AFAS Software, TalentCare en Viisi Hypotheken Best Workplaces Nederland

18 juni 2021 - Vorige week heeft Great Place to Work de Best Workplaces van Nederland bekendgemaakt. Biofarmaceut AbbVie won in de categorie multinationals. Onder grote bedrijven is AFAS Software benoemd tot Best Workplace terwijl TalentCare en Viisi Hypotheken bovenaan zijn geëindigd in de categorieën middelgroot en klein.

De Best Workplaces lijst 2021 staat mede in het teken van ‘leiderschap tijdens Covid en de lockdown’. "Dit jaar speelden vertrouwen en waardering een belangrijke rol," zegt René Brouwers, CEO van Great Place to Work. "Hoog scorende organisaties namen hun medewerkers mee in de moeilijke financiële situatie. Daardoor ontstond begrip en dit vergroot de betrokkenheid." De jaarlijkse lijst is gebaseerd op onderzoek onder medewerkers (Trust Index) en een evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit).Vooral IT- en zorgorganisaties zijn dit coronajaar sterk vertegenwoordigd in de lijst. Zo volgen in de categorie ‘multinationals’ na AbbVie, IT-specialist Salesforce en biotech-bedrijf Amgen Nederland. De oude nummer één, Atlassian, eindigt dit jaar als vijfde. AFAS Software wint de categorie ‘grote bedrijven’, gevolgd door IT-specialisten Incentro en We are you. In de categorie ‘middelgrote bedrijven’ een gemixt beeld: zorgbedrijf TalentCare op één, werving & selectie bureau Werkmandejong op twee, adviesbureau House of Performance op drie. In de categorie ‘kleine bedrijven’ wint Viisi Hypotheken voor de zesde maal op rij, gevolgd door adviesbureau Republiq en IT-specialist Protime.De winnaars in de vier verschillende categorieën werden op dinsdag 8 juni tussen 15.00 en 16.30 uur tijdens een live online award show bekendgemaakt. De voorzitter was Lexter Woodley, bekend van haar Talk Data To Me (voorjaar 2020). Tijdens het event werden tevens gesprekken gevoerd met de Special Award winnaars van de thema’s Betekenisvolle waarden (Incentro), Effectief leiderschap (Hilti) en Innovatiekracht (Protime).Het thema van dit jaar was Forerunners: werkgevers die ook in tijden van crisis bewijzen dat mensen bij hen op één staan. Brouwers: "In veel opzichten mag 2020 snel vergeten worden. Maar Covid heeft ons vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap veel moois gebracht. Vaker persoonlijk contact zoeken met medewerkers bleek ineens heel wezenlijk. De organisaties die benoemd zijn tot Best Workplace laten zien dat ook in tijden van crisis het centraal stellen van mensen rendeert."