Waarom het mkb werknemers moet betrekken bij de keuze voor technologie

19 maart 2021 - Technologie kan voor MKB-ondernemingen een beslissende rol spelen bij het aantrekken en behouden van talent. Maar hoe schaft u devices aan die ook voldoen aan de eisen van werknemers? Dynabook geeft tips.

Van oudsher wordt de keuze voor de technologie op onze werkplek door de IT-afdeling gemaakt, ook bij kleinere bedrijven. Toch zien we de laatste tien jaar een verandering ontstaan binnen het mkb en wordt de keuze voor technologie (mede) door werknemers bepaald, zeker in de huidige pandemie. De volgende vier stappen kunnen deze ontwikkeling ondersteunen.Voor kleinere ondernemingen is zorgen voor productieve en tevreden werknemers niet alleen de verantwoordelijkheid van HR. Het vraagt om een open dialoog tussen werknemers en de organisatie over welke technologie de beste ondersteuning biedt bij het werk.Zo blijkt uit onderzoek door LinkedIn dat driekwart van de mkb’ers (73 procent) moet concurreren met bekendere bedrijven in de slag om talent. Kleine organisaties moeten daardoor harder werken om talent aan te trekken en behouden. Een deel van hun aantrekkingskracht als potentiële werkgever schuilt in de beslissingen die worden genomen op het gebied van technologie.Hoe verzekeren MKB’ers zich ervan dat ze devices aanschaffen die hun werknemers gelukkiger gaan maken. Twee factoren zijn daarbij belangrijk om in het achterhoofd te houden. Allereerst zijn werknemers in hun privéleven gewend te beschikken over technologie die op een intuïtieve manier gebruikt kan worden. Zorg er dus voor dat hun zakelijke devices ook aan deze voorwaarde voldoen.Daarnaast zijn we in ons werk steeds meer afhankelijke van digitale diensten – zeker in de huidige pandemie – en daarmee van onze devices. Apparaten die niet op deze taak zijn voorbereid, zullen zorgen voor een slechte werknemerservaring - en daarmee voor ontevreden werknemers.Daarop voortbordurend: het verbinden van HR met IT en het bieden van meer keuzevrijheid aan werknemers in technologie, levert ook tal van voordelen op voor de werkgever zelf. Uit een onderzoek door Gensler Workplace Study blijkt dat 76 procent van de werknemers aangeeft dat de keuze voor technologie zal zorgen voor een positieve impact op hun prestaties, terwijl 60 procent verwacht dat het ook van invloed is op hun baantevredenheid.Een werknemer die het gevoel heeft dat een organisatie luistert naar behoeftes, zal gemotiveerder zijn om een stap extra te zetten. Mkb-organisaties zullen daardoor meer betrokkenheid van werknemers signaleren en een hogere retentie. Betrokken werknemers zijn bijna 20 procent productiever , terwijl werknemers die het gevoel hebben gehoord te worden 4,6 keer gemotiveerder zijn.Behalve de verwachtingen van werknemers spelen ook andere functionaliteiten een belangrijke rol bij de keuze van werknemersdevices. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, security, betrouwbaarheid en connectiviteit. Werknemers zijn mobieler dan ooit. Dit zal ook na de pandemie niet anders zijn. Daarom moeten mkb-organisaties investeren in lichte en draagbare, maar tegelijkertijd krachtige en veilige devices.Ook de mogelijkheid om regelmatig devices te kunnen upgraden is belangrijk bij de uiteindelijke keuze. Op die manier profiteren werknemers van de laatste technologie en wordt voorkomen dat ze hun eigen, persoonlijke apparaten gebruiken voor werkzaamheden omdat die wel voldoen aan hun technologie-vereisten.