In één keer btw-aangifte doen over webshopverkopen in EU?

17 september 2021 - Webshopondernemers die in de tweede helft van 2021 meer dan € 10.000 verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland, moeten altijd de btw-tarieven van het land van de klant gebruiken. Zij kunnen kiezen om deze btw in de afzonderlijke EU-landen aan te geven óf om dit in één keer af te handelen.

Verdiep je in de EU-regels en/of vraag advies over de gevolgen voor jouw bedrijf.

Ga per land na onder welk btw-tarief je goederen vallen.

Kies voor registratie voor het éénloketsysteem (de Unieregeling) vóór 1 oktober 2021 of voor registratie bij de lokale belastingdiensten in de EU-lidstaten van uw klanten. In dat laatste geval moeten je facturen voldoen aan de factuureisen van de landen waar je verkoopt.

Vermeld in je webshop de consumentenprijzen altijd inclusief (lokale) btw.

Pas je administratie aan, zodat je je totale omzet per land en per btw-tarief bijhoudt.

Webshopondernemers die vanaf het vierde kwartaal van 2021 gebruik willen maken van de Unieregeling, moeten zich vóór vrijdag 1 oktober aanmelden op Mijn Belastingdienst Zakelijk Met de nieuwe EU btw-regels zijn de oude omzetdrempels per EU-land vervallen. Er is sinds 1 juli 2021 één grens van € 10.000 (exclusief btw) voor de totale omzet van goederen én digitale diensten bij particulieren in alle EU-landen buiten Nederland. Deze omzetgrens van € 10.000 gaat alleen dit jaar over de omzet in de tweede helft van 2021. In 2022 geldt de omzetgrens van € 10.000 voor de omzet in het gehele jaar bij particulieren in EU-landen buiten Nederland. Wie de grens van € 10.000 niet bereikt, kan op de huidige manier de Nederlandse btw blijven toepassen en aangeven."Op dit moment hebben meer dan 7.000 webshopondernemers gekozen voor de Unieregeling en daarmee voor het EU-btw éénloketsysteem van de Nederlandse Belastingdienst," vertelt John Piepers, e-commerce expert bij de Belastingdienst. "Deze webshopondernemers doen voortaan elk kwartaal één btw-melding en btw-betaling over hun EU-verkopen. De Belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de btw in de andere EU-landen wordt gemeld en afgedragen."Veel webshops voor particulieren maken in het vierde kwartaal traditiegetrouw de hoogste omzet van het jaar. Piepers: "Webshopondernemers die gebruik willen maken van de Unieregeling, moeten zich vóór 1 oktober aanmelden om in één keer de btw-aangifte vanaf het vierde kwartaal af te handelen. Ook als zij pas in november of december die € 10.000-grens overgaan. Daarom roepen we webshops nu al op om in te schatten of zij voor het einde van het jaar die omzetgrens bereiken en de nieuwe btw-regels voor hen gaan gelden."Wil je checken hoe u in uw situatie moet omgaan met de btw over uw buitenlandse verkopen? Gebruik dan het hulpmiddel op de website van de Belastingdienst.De nieuwe EU btw-regels gelden voor webshopondernemers die verkopen aan particulieren in andere EU-landen. De Belastingdienst geeft hieronder vijf tips om aan de wetgeving te voldoen.Ga naar belastingdienst.nl/e-commerce voor meer informatie over de nieuwe EU-wetgeving btw e-commerce.