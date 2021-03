Webshops met particuliere klanten: bereid u voor op nieuwe EU-regels vanaf 1 juli

15 maart 2021 - Op 1 juli 2021 gaan de nieuwe EU-regels btw e-commerce in. Deze wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van € 10.000 of meer uit verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland. De webshops berekenen vanaf 1 juli de btw van het land van de klant. Zij doen vanaf dan aangifte in de afzonderlijke EU-lidstaten óf gebruiken de Unieregeling.

De Belastingdienst roept webshopondernemers op zich voor te bereiden op de nieuwe EU-regels.De nieuwe EU-wetgeving geldt voor ondernemers die vanuit Nederland producten verkopen en leveren aan particulieren en/of zakelijke klanten die geen btw-nummer hebben in andere landen van de Europese Unie. Dit worden ook wel ‘afstandsverkopen’ genoemd. Het gaat met name om ondernemers met een webshop en traditionele postorderverkopen. Bent u webshopeigenaar en levert u goederen aan particulieren in andere landen van de Europese Unie? Dan krijgt u te maken met de nieuwe wetgeving btw e-commerce. U berekent vanaf 1 juli 2021 de btw die geldt in het land van uw EU-klant. Het is belangrijk dat u hier rekening mee houdt bij de prijsstelling in uw webshop. Er is een uitzondering voor ondernemers met beperkte buitenlandse omzet. Is uw omzet in andere EU-landen minder dan € 10.000 per jaar? Dan kunt u Nederlandse btw in rekening brengen.Webshopeigenaren die te maken krijgen met de nieuwe EU-wetgeving, kunnen op twee manieren hun buitenlandse btw-aangifte regelen. Zij kiezen ervoor de btw per afzonderlijke EU-lidstaat aan te geven waarin zij hebben verkocht. Of zij melden zich aan voor de Unieregeling en daarmee voor het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. Wie zich tussen 1 april en 30 juni aanmeldt, kan over de maanden juli tot en met september (het derde kwartaal) één btw-melding doen. Deze melding doen zij via de Nederlandse Belastingdienst voor de btw over alle verkopen aan particulieren in andere EU-landen. De Belastingdienst stuurt deze melding en betaling vervolgens door naar de Belastingdiensten van de andere EU-landen.Veel webshopondernemers zijn nog niet bekend met de nieuwe EU-regels en wat de veranderingen voor hen betekenen. Daarom organiseert de Belastingdienst opeen webinar voor Nederlandse webshopondernemers met particuliere EU-klanten, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de nieuwe EU-wetgeving. Tijdens het webinar gaat de Belastingdienst in op de nieuwe wetgeving btw e-commerce, de keuzes die ondernemers moeten maken en andere zaken om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld hoe zij willen omgaan met de productprijs als het btw-tarief in EU-landen verschilt. Ook het gebruik van de Unieregeling en de nieuwe invoerregeling voor pakketten van buiten de Europese Unie komen aan bod. Inschrijven voor het gratis webinar kan via deze link De verandering van de btw-regels voor Nederlandse EU-webshops die verkopen aan particulieren in de EU is niet de enige wijziging. Zo vervalt vanaf 1 juli de btw-vrijstelling voor pakketjes met een waarde van maximaal € 22 die worden ingevoerd vanuit landen buiten de Europese Unie. Daarnaast worden platforms vaker verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van btw.Voor meer informatie over de nieuwe EU-wetgeving btw e-commerce: belastingdienst.nl/e-commerce