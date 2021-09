Recordstijging aantal projectontwikkelaars

10 september 2021 - Het aantal projectontwikkelaars in Nederland groeit sterk. Uit cijfers van BoldData blijkt dat dit jaar maar liefst 485 Nederlanders zich inschreven bij de KvK als ‘projectontwikkelaar’: een stijging van 10.6 procent. Nog eerder steeg het aantal zo hard. Voor het eerst zijn er in Nederland nu meer dan 5.000 projectontwikkelaars geregistreerd.

Nu het einde van de pandemie in zicht is, lijkt het erop dat veel nieuwe projectontwikkelaars weer brood zien in de bouw van huizen. Met een stijging van 10,6 procent komt het totaal nu op 5.030. 85 procent van deze vastgoedondernemers is zelfstandig.Na de financiële crisis daalde het aantal projectontwikkelaars in Nederland met 8,5 procent: van 4.100 in 2008 naar 3.755 in 2014. Sindsdien is er weer een toename te zien in het aantal projectontwikkelaars.Deze enorme stijging heeft volgens Daan Wolff van BoldData heeft te maken met meerdere factoren "Het kabinet heeft maatregelen genomen om het aantal woningbouwprojecten weer op gang te krijgen . Vorig jaar werden er vijftien procent meer bouwvergunningen afgegeven . Door de aanhoudende lage rentes is dit voor vastgoedondernemers het moment om te starten."