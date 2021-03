2021 en daarna: topvoorspellingen voor slimme gebouwtechnologie

31 maart 2021 - De term ‘Smart Buildings of slimme gebouwen’ is de laatste jaren erg populair geworden. Zo populair dat de betekenis misschien al wat minder waarde heeft gekregen. Want wanneer kunnen we een gebouw nou echt slim noemen? Hans Smid, Director Digital Building bij Schneider Electric, legt het uit.

Smid: "Om bij het begin te beginnen, een slim gebouw maakt gebruik maakt van technologie. Slimme gebouwtechnologie is - en was altijd al (!) - uitermate belangrijk voor iedereen in en om het gebouw, van vastgoedmanager, gebouwbeheerder tot onderhoudspartij en gebruikers. Een slim gebouw omvat een zogenaamdevan slimme apparaten, energieactiva en geïntegreerde applicaties. Deze zijn allemaal verbonden - lokaal, op afstand en vaak met de cloud – en maken diepgaande inzichten en controle over elk aspect van de werking van het gebouw mogelijk."Schneider Electric ziet slimme bouwtechnologie als de kern van het succes voor ‘Gebouwen van de toekomst’, omdat gebruik van technologie onze gebouwen duurzamer, veerkrachtiger, hyper-efficiënt en gezonder maakt. Iets wat niet alleen vandaag de dag, maar ook in de toekomst cruciaal is; óók na de pandemie.Toonaangevend onderzoeks- en adviesbureauis ​​het daarmee eens, zoals gepubliceerd in hun ‘ 10 Predictions For Smart Building Technology In 2021 And Beyond ’. Maar wat zijn de voorspellingen van het bureau? Smid legt ze naast de visie van Schneider Electric.Volgens Smid is Schneider Electric het hier helemaal mee eens. Samen met diverse partners probeert het bedrijf nog sneller resultaten te halen met Building Information Modeling (BIM) en deze virtuele wereld te koppelen aan resultaten in de echte wereld. Schneider Electric heeft haar activiteiten op het gebied van het digitaliseren van de gehele gebouw-levenscyclus recent uitgebreid met de overname van RIB Software voor 1.4 miljard euro."RIB Software is een toonaangevende speler in de snelgroeiende markt voor gebouwsoftware en heeft een platform ontwikkeld voor o.a. planning, kostenberekening en realtime gebouwmonitoring. Hiermee wordt Schneider Electric een van de leidende spelers op het bredere gebied van Building Information Modeling (BIM), een digitaal gebouwinformatiemodel dat helpt om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen in de bouwsector. Met iTWO 4.0 heeft RIB 's werelds eerste enterprise cloudtechnologie met kunstmatige intelligentie-integratie (AI) ontwikkeld. Het platform is ideaal gepositioneerd om veel meer efficiëntie te brengen tussen de 3D-ontwerpfase en de constructiefase."Edge Computing maakt dataverwerking lokaal mogelijk en dus dichter bij de plaats waar de data worden verzameld. De voordelen zijn onder andere een snellere respons en minder afhankelijkheid van internetbandbreedte, grotere kostenbesparingen en meer toegang tot IoT-functionaliteiten. "Dit voordeel zien we bij het ondersteunen van slimme gebouwapplicaties en andere bedrijfsprocessen."Slimme gebouwtechnologie helpt bij het creëren van een verbeterde werkomgeving. Veel bedrijven richten zich meer en meer op een flexibele strategie op het gebied van vaste versus flexibele plekken. Door de pandemie zijn er bijvoorbeeld extra uitdagingen om de veilige afstand te behouden in het kantoorpand, waardoor je op een andere manier met de invulling van je ruimte om moet gaan. "Ook al werken we op dit moment zoveel mogelijk thuis, als we weer naar kantoor mogen dan hebben we ongetwijfeld nog te maken met regels en richtlijnen," vertelt Smid.Oplossingen voor het beheer van de ruimtes in kantoren helpen bij het in de gaten houden van het aantal werknemers in het pand, de luchtkwaliteit en het comfort. Door integratie van oplossingen kunnen gegevens, die met het gebouwbeheersysteem worden gedeeld, ook proactief de HVAC-instellingen optimaliseren.Ook de Facility Managers spelen hier een grote rol. Zij zorgen ervoor dat werknemers zich houden aan de richtlijnen en beleidsregels voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Ze kunnen met behulp van technologie snel onbenutte bureaus of vergaderruimtes identificeren, en dan de keuzes maken om hier snel en effectief veranderingen in aan te brengen."We zien deze trend zeker bij onze klanten. De pandemie heeft de behoefte aan efficiënte communicatie vergroot - meer dan ooit is het belangrijk om in contact te blijven met medewerkers. Slimme gebouwtechnologie biedt de mogelijkheid om dit te doen. Bijvoorbeeld door een mobiele app. Een app kan uitkomst bieden aan bedrijven, als we weer naar kantoor gaan. Met de app kunnen werknemers hun mobiel gebruiken als ‘digitale toegangspas’ en door het kantoor navigeren met behulp van realtime gegevens over beschikbaarheid en bezettingsgraad voor elke ruimte. Het stelt beheerders ook in staat om op veranderende locatiesituaties te melden."Ook helpt technologie de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en om aan de eisen van de generatie van ‘mobile-first’ millenials en Gen-Z-professionals te voldoen, die meer connectiviteit, gemak en controle verwachten."In de race naar duurzame, koolstofvrije gebouwen zijn er drie criteria die slimme gebouwtechnologie mogelijk maken. Gebouwen moeten ultra-efficiënt worden, volledige elektrisch worden (vervanging van verwarming op basis van fossiele brandstoffen door elektriciteit) en klaar zijn om lokaal hernieuwbaar op te wekken, dit vergroot ook de veerkracht. "Zoals onze CEO, Jean-Pascal Tricoire, al jaren terug zei: ‘Digitalisering is een belangrijke motor voor deze [energie] transformatie. Het herdefinieert de manier waarop we elektriciteit produceren, distribueren en verbruiken."Om de overgang naar slimme gebouwen te versnellen, heeft Schneider Electric geïnvesteerd in Planon; een toonaangevende cloudgebaseerde softwareleverancier in Integrated Workplace Management Systems (IWMS) met haar hoofdkantoor in Nederland. Schneider Electric en Planon gaan samenwerken aan innovatie om bestaande en nieuwe gebouwen te digitaliseren met een breed portfolio aan software en diensten. Samen zetten wij een grote stap in het verduurzamen en verslimmen van gebouwen voor vele klanten in o.a. de sectoren overheid, onderwijs, onroerend goed, gezondheidszorg, financiën, datacentra en verzekeringen.Er zijn al veel oplossingen beschikbaar, maar het is nu – meer dan ooit – tijd om samen te werken om de realisatie van slimme gebouwen mogelijk te maken.