Inschrijven CSU Innovatie Award ’21: laatste week

3 september 2021 - Tot 9 september kunnen jonge ondernemers, startups en studenten hun innovatieve en toepasbare ideeën voor de facilitaire branche inschrijven voor de CSU Innovatie Award 2021. Hiermee maken deze innovators kans op de CSU Innovatie Award, een succesversneller voor het meest impactvolle idee. Inschrijven kan nog de komende week op www.csuinnovatieaward.nl.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De Innovatie Award is een initiatief van landelijk schoonmaakdienstverlener CSU . Als voortrekker in de facilitaire branche is CSU - winnaar van de Koning Willem I Prijs – proactief op zoek naar innovatieve oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan een schonere, gezondere en duurzamere wereld voor iedereen. Bestuurslid van CSU en juryvoorzitter Esmée Ficheroux: "Innoveren is oog hebben voor morgen en overmorgen. Het biedt jezelf, collega’s en partnernetwerk de ruimte om te dromen over hoe de dingen beter, mooier en effectiever kunnen. De CSU Innovatie Award draagt in hoge mate bij aan de ontdekking van ideeën en de ontwikkeling ervan tot toepasbare innovaties." Uit alle inzendingen worden uiteindelijk 10 innovaties voorgelegd aan een onafhankelijke vakjury, professionals uit verschillende branches met veel ervaring, een groot (maatschappelijk) netwerk en een duidelijke visie op innovatie.De winnaar van de CSU Innovatie Award 2021 ontvangt een investeringsbudget van 10.000 euro, toegang tot relevante netwerken en een marketing-boost. Daarnaast wordt de winnaar professioneel begeleid bij de doorontwikkeling van de innovatie voor toepassing in de facilitaire branche. Naast de Innovatie Award kent de vakjury deze vierde editie nóg een prijs toe: de CSU Aanmoedigingsprijs. Dit is een glansrijke stimulans voor het beste innovatieve idee dat nog in de kinderschoenen staat, maar de schijnwerpers wel al verdient. De winnaar van de Aanmoedigingsprijs krijgt de spotlights gericht op zijn of haar originele idee en wint een bedrag van 2.000 euro.Slimme en duurzame innovaties maken werkend, recreërend, lerend, reizend en zorgend Nederland wendbaarder en socialer in de snel veranderende wereld, voor morgen en overmorgen. De balans tussen nieuwe technologische toepassingen, de inzet van mensen en samenwerking staat daarbij centraal. Esmée Ficheroux: "In een goede samenwerking met anderen ook van buiten de facilitaire branche, kom je pas echt tot verrassende inzichten, nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch om jonge ondernemers en startups de ruimte te geven om zich gericht te ontwikkelen. Voor ons, voor hen en voor iedereen die vervolgens gemak ervaart of profijt heeft van de toepassingen die uit deze ontwikkeling voortkomen. Je kunt als deelnemer dus echt een wereld van verschil maken!"CSU daagt jonge ondernemers, startups en studenten uit om met slimme producten of diensten te komen die de leefwereld en werkomgevingen van mensen beter, gezonder en gelukkiger maken. Inschrijven kan nog tot 9 september op www.csuinnovatieaward.nl . Tijdens de finale op 11 november worden de winnaars van de CSU Innovatie Award en de CSU Aanmoedigingsprijs bekend gemaakt.