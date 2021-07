Genomineerden bekend voor Entrepreneur of the Year verkiezingen

16 juli 2021 - De vijf genomineerden voor de titel ‘EY Entrepreneur Of The Year 2021’ zijn bekend. Henri en Uannette Veldsink (Veldsink Groep), Bing Go (Go-Tan), Nils Clement (Euro Caps), Stijn Nijhuis (Enreach) en Rob Hermans (Fletcher Hotels) strijden dit jaar mee. Daarnaast dingen dertien ondernemers mee naar de titel ‘EY Emerging Entrepreneur Of The Year’. Deze award gaat naar een veelbelovende, snelgroeiende en innovatieve ondernemer met een bedrijf dat minder dan tien jaar bestaat.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het Entrepreneur Of The Year programma wordt jaarlijks door advies- en accountantsorganisatie EY wereldwijd in ruim zestig landen georganiseerd. In Nederland beleeft de verkiezing dit jaar zijn 25e editie. Het programma is bedoeld om ondernemerschap nadrukkelijk op een voetstuk te zetten en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen om het beste uit zichzelf, hun cliënten en hun medewerkers te halen.De in totaal achttien genomineerde ondernemers presenteren zich op 8 september aanstaande aan een onafhankelijke jury. Zie hier voor de samenstelling van de jury. Op 13 oktober aanstaande worden de winnaars bekendgemaakt. Naast de Entrepreneur Of The Year Award en de Emerging Entrepreneur Of The Year Award reikt EY op die avond ook de Family Business Legacy Award en de Social Impact Award uit.Henri en Uannette VeldsinkBing GoNils ClementStijn NijhuisRob HermansLoes DanielsNanne de RuBernadette WijningsMilan DanielsKisito ZonneveldKemal TasEvelien de VriesRik BurgersdijkEric KurverMichiel RoodenburgJulian van de SteegOhad MaimanAnupam Nayak