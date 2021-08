MKB governance samengevat en uitgedrukt in één cijfer

13 augustus 2021 - MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken.

Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie. En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.Vandaag het derde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag het derde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.Alles in je organisatie hangt samen. Handelingen of besluiten in het ene proces hebben vrijwel altijd impact op de prestaties in een of meerdere andere processen. Precies daarom is het zo belangrijk om te werken vanuit een geïntegreerde management aanpak. Allesomvattend dus en in onderlinge samenhang , als houvast voor focus in je bedrijf.Structuur helpt om te sturen op de te bereiken doelen én om inControl te zijn. Focus helpt om voortdurend beter te worden als ondernemer, team en organisatie. Zodat je topprestaties levert, de gestelde doelen bereikt en uiteindelijk ook je ondernemersambitie realiseert. Om focus te hebben en houden moeten de prestaties binnen je organisatie transparant en meetbaar zijn.Daarom introduceren wij de ICR (= InControlRating) om invulling te geven aan structuur. Met COSO ERM als bron van inspiratie komt de ICR voort uit de vijf groeicirkels Meerjaren, Dagelijkse business, Meten is Weten, Compliance en Zorg. Eigenlijk vormen zij het fundament onder het groeiproces van je bedrijf. Want om je doelen te bereiken, moet je voortdurend blijven groeien. Groeien staat hierbij voor vooruitgang, zowel beter worden als groter worden dus.Werken vanuit de ICR van je bedrijf maakt doelgericht ondernemen een stuk overzichtelijker. En eenvoudiger. Zo manage je het proces om van ambitie naar resultaat te gaan. MKB governance samengevat en uitgedrukt in één cijfer. Want de ICR geeft inzicht in de mate waarin je inControl bent in dit proces. én wat je moet doen om dit proces te verbeteren. Vanuit de vijf groeicirkels manage je uiteindelijk 33 ICR objectives. Een objective is niets meer dan een doel waar je als organisatie op langere termijn naar streeft. En met deze objectives ga je dan ook daadwerkelijk aan de slag. Doelgericht ondernemen, samen met je team!Werken met rapportcijfers voor de 33 objectives maakt de aanpak begrijpelijk. Daarmee is deze uitvoerbaar voor iedereen. De rapportcijfers zorgen daarnaast voor overzicht en inzicht. Want op 1 A4 is duidelijk waar de knelpunten zitten die als eerste moeten worden aangepakt. Daarbij geldt: hoe hoger het rapportcijfer van een objective, hoe beter dit bijdraagt aan de ICR van je bedrijf. Als bedrijf streef je naar ICR 1 omdat de kans op succesvol ondernemen dan het grootst is. Invulling van MKB governance in de praktijk hoeft dus niet zo ingewikkeld te zijn!