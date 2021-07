Innovatieve retailers vinden nieuwe toepassingen voor RFID om hun winstgevendheid te vergroten

5 juli 2021 - Een onderzoeksrapport dat vandaag is vrijgegeven, laat zien op wat voor innovatieve nieuwe manieren retailers gebruikmaken van RFID-technologie in hun winkels om de winstgevendheid te verbeteren. Utilising RFID in Retailing: Insights on Innovation is geschreven door emeritus hoogleraar Adrian Beck van de Universiteit van Leicester en de ECR Retail Loss Group, ondersteund door Checkpoint Systems.

Het rapport laat zien hoe bedrijven RFID-technologie voor een breder scala aan doeleinden gebruiken. Het geeft een overzicht van de toegevoegde waarden van de technologie voor hun bedrijven en de uiteindelijke impact op hun bedrijfsresultaten. Uit het rapport blijkt ook dat meer retailers dan ooit de voordelen van RFID erkennen en de technologie binnen hun organisaties willen implementeren.Het rapport zegt dat naarmate bedrijven meer gewend zijn aan het gebruiken van door RFID gegenereerde gegevens, ze geleidelijk meer gebruiksopties zullen vinden in hun dagelijkse praktijken.Meer en meer retailers zeggen RFID met name te gebruiken om het auditproces te stroomlijnen (als alternatief voor onregelmatige inventarisaties), wat niet alleen aanzienlijke kostenbesparingen oplevert maar ook regelmatiger inzicht geeft in de status van voorraden. Bovendien meldt het rapport dat RFID ook een aanzienlijke impact heeft op de winkelprocessen. Hoewel RFID altijd al de sleutel tot voorraadnauwkeurigheid is geweest, gebruiken sommige bedrijven deze gegevens nu om hun bedrijfsactiviteiten verder te verbeteren. Zo wordt dankzij RFID bijvoorbeeld vermeden dat medewerkers onterecht denken dat producten zijn uitverkocht en kunnen ze producten snel opzoeken en vinden. Voor retailers kan het nuttig zijn om een efficiënte SFS-capaciteit (Ship-from-Store) op te bouwen.Naast het meer traditionele retailmodel, werd RFID door alle ondervraagden gezien als een belangrijke facilitator van omnichannel retailing. Zonder de voorraadnauwkeurigheid die RFID biedt, waren maar weinig retailers ervan overtuigd dat ze hun winkels op betrouwbare wijze konden gebruiken als fulfillmentcentra om online bestellingen uit te voeren. Eén retailer gaf dan ook toe dat hij alleen voor dit doel gebruikmaakt van een RFID-compatibele winkelvoorraad. Het gebruik van RFID om de nauwkeurigheid van online bestellingen te verbeteren wordt ook steeds meer gebruikt om fouten in het picking- en verpakkingsproces te verminderen en zo de klanttevredenheid te verbeteren. Eén retailer meldde een vermindering van negentig procent in foutieve bestellingen en klachten van klanten sinds de invoering van RFID.Kijkend naar de toekomst, begint men de voordelen van RFID voor zelfscankassa's te testen. Hoewel het momenteel nog beperkt is omdat een honderd procent van de items SKU-getagd moet zijn, beginnen retailers de voordelen in te zien die de technologie kan bieden. Zo gaat het afrekenproces sneller en is er minder kans op dubbel scannen, wat leidt tot een verbeterde klantenservice. Een ander gebied waarop retailers ook melden dat ze de vruchten van RFID hadden geplukt, was dervingpreventie. Hoewel geen van de ondervraagden beweerde dat dervingpreventie de belangrijkste reden was om in RFID te investeren, erkennen velen dat ze baat hadden bij de technologie om restitutiefraude aan te pakken, dynamische profilering van producten met de hoogste kans op derving mogelijk te maken, e-fraude te beheersen en gestolen producten te identificeren.In een commentaar op het rapport zegt auteur Adrian Beck: "Eerder onderzoek heeft aangetoond dat RFID-technologieën in de juiste retailcontext waardevolle informatie verstrekken en duidelijke voordelen kunnen opleveren op het gebied van voorraadnauwkeurigheid. In dit onderzoek wilden we nagaan hoe het gebruik ervan in de loop van de tijd is geëvolueerd, begrijpen hoe innovatie eruitziet en ons verdiepen in de voordelen en beperkingen van de technologie. Terwijl sommige retailers zeker de grenzen verleggen als het gaat om hoe ze RFID gebruiken, hebben anderen een veel meer stapsgewijze en geleidelijke aanpak."Mariano Tudela, VP Europe Sales van Checkpoint Systems, voegt hieraan toe: "Het is geweldig om te horen dat bedrijven verder kijken dan de traditionele voordelen van RFID om nieuwe en innovatieve manieren te vinden om gebruik te maken van de technologie. Het zal heel interessant zijn om te zien hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt. Een van de belangrijkste evoluties van RFID de laatste tijd was in omnichannel retail, en met name na de COVID-19-pandemie verwachten we dat dit een vlucht zal nemen. RFID-technologie is de enige manier om een succesvolle omnichannel strategie te garanderen. Retailers die hun aanbod niet aanpassen, zullen waarschijnlijk moeite hebben om bij te benen. Met tientallen jaren ervaring is Checkpoint Systems marktleider in RFID-technologie en de beste strategische partner van elk soort bedrijf."