Zes keer meer grip op supply chain met RFID

29 juni 2021 - Als u kijkt naar uw processen wilt u 'perfecte orders', minder faalkosten en meer tevreden klanten. RFID kan in de supply chain processen efficiënter en betrouwbaarder maken. De gratis GS1 whitepaper ‘RFID voor een efficiënte en transparante supply chain’ geeft inzicht in waar en hoe die winst te behalen valt in de modeketen.

Zes winstpunten door het gebruik van RFID:

Van tien procent steekproefsgewijs inboundcontrole naar 100 procent controle in dezelfde tijd

Vijf tot tien procent productiviteitsverbetering bij het orderpicken

Drie tot zeven seconden sneller items verpakken aan e-commerce paktafels

60 procent productiviteitsverbetering bij cycle counting met betere betrouwbaarheid

99,9 procent betrouwbare leveringen aan klanten

100 procent itemtransparantie door scaninformatie uit de hele supply chain

Nu steeds meer mode- en sportbedrijven RFID-technologie gebruiken, wordt de toegevoegde waarde ook steeds duidelijker. Het efficiënt en betrouwbaar ontvangen van goederen, orderpicken, verpakken en verzenden van items zijn de belangrijkste processen waar met RFID winst te behalen valt: vooral in besparing van kosten en een betere leverperformance. Iets waar ook verschillende andere sectoren van zouden kunnen profiteren.Radio Frequency Identification krijgt steeds meer voet aan de grond, ook op het gebied van logistiek. Zo kunnen bedrijven hun operationele efficiëntie verbeteren door meer zichtbaarheid en betere samenwerking. Ook weten zij inkomende goederen processen beter te stroomlijnen, optimaliseren ze de controle over hun voorraad en verbeteren ze outboundprocessen.Met RFID is het mogelijk om producten in de supply chain te volgen. Bij het verlaten van de fabriek en bij binnenkomst in of het verlaten van het distributiecentrum op weg naar de winkel. RFID kan op alle momenten in de supply chain processen efficiënter en betrouwbaarder maken. Het zorgt voor transparantie en de kosten gaan omlaag terwijl de performance verbetert. In de kern gaat het over betrouwbare en snelle identificatie van individuele producten en welke data u wanneer in u supply chain eraan koppelt.Binnen GS1 is een groep mode- en sportbedrijven actief die ervaring heeft met RFID: de expertgroep RFID in de mode. Zij delen hun praktijkkennis met andere (nieuwe) gebruikers en laten zien wat de inzet van RFID voor hen betekent. Een greep uit hun ervaringen op het gebied van logistieke toepassingen:Wolkyshop: "Wij gebruiken RFID in ons distributiecentrum bij de goederenontvangst en het retourproces van e-commerceorders. We besparen daarmee tijd en dus kosten omdat de verwerking sneller gaat. Maar ook de doorlooptijd om de goederen weer beschikbaar te maken voor verkoop is nu gemiddeld 8 uur minder. En dat levert weer tevreden klanten op!"State of Art: "Door het gebruik van RFID is de voorraadnauwkeurigheid in het magazijn gestegen naar maar liefst 98 procent. De reden is de invoering van cycle counting. Met grote regelmaat lopen onze medewerkers met een RFID-scanner door het magazijn om de voorraad te inventariseren."Decathlon: "De verpakkingen en de producten worden via scantunnels gelezen en aan elkaar gekoppeld. Zo weten we 100 procent zeker dat we de goede zending naar de winkel sturen. Want een accurate voorraad is cruciaal voor goede omnichannelverkoop."Loek Boortman, CTO GS1 Nederland en mede-oprichter van de expertgroep: "Een business case dient om een investeringsbeslissing te onderbouwen. Hoe beter u u plan kunt staven met succes, hoe meer kans op financiering. En het gebruik van RFID is allang geen twijfelgevalletu meer, sterker nog het is inmiddels een ‘no-brainer’. Dat zien we keer op keer terug als bedrijven hun ervaringen delen. En die kennis en ervaring hebben we samen met Mieloo & Alexander gebundeld in de gratis whitepaper ‘ RFID voor een efficiënte en transparante supply chain ’."