Nederlandse bedrijven betaalden in 2020 beter dan in 2019

1 juli 2021 - In de tweede helft van 2020, het jaar waarin de coronacrisis uitbrak, betaalden meer Nederlandse bedrijven hun rekeningen een stuk vaker op tijd dan in de laatste helft van 2019. Zo betaalde in de tweede helft van 2020 75 procent van de Nederlandse bedrijven de nota’s binnen de gestelde termijn, in de tweede helft van 2019 was dit nog 69,2 procent. Het gaat om een stijging van 5,8 procent

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse Payment Study die bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet uitvoert, in samenwerking met wereldwijde partners.Nederlandse bedrijven betaalden in de tweede helft van 2020 ook beter dan in de eerste helft van 2020. Toen was het percentage 73,3 procent. Het zijn vooral de kleinere organisaties die goed betalen. Zo betaalt slechts 32 procent van de grote bedrijven en 42 procent van de middelgrote bedrijven hun rekeningen voor het verstrijken van de termijn, terwijl dit percentage bij micro en kleine bedrijven op respectievelijk 80 en 66 procent ligt.Nederland is één van de weinige landen in Europa die in 2020 beter is gaan betalen dan in 2019. Geen enkel land kende dezelfde of hogere groei. Alleen Finland (+4,9 procent), België (+2,8 procent), Denemarken (+1,7 procent) en Zweden (1,1 procent) zijn in 2020 ook beter gaan betalen dan in 2019. Wereldwijd behoort Nederland tot de top drie best betalende landen van 2020. Alleen Deense en Poolse bedrijven betaalden hun rekening beter, respectievelijk 87 en 76 procent van de bedrijven daar gevestigd betaalde op tijd. Het slechtst betalen bedrijven in Portugal (zestien procent), Israël (zestien procent) en Roemenië (dertien procent).David Verheecke, Managing Director Benelux en Group COO: "Met The Payment Study met data tot aan 31 december 2020 brengen we in beeld hoe bedrijven wereldwijd betalen. Daarbij zien we ook hoe grote ontwikkelingen zoals COVID-19 het betaalgedrag wereldwijd beïnvloeden. Zoals zichtbaar is, brengen Nederlandse bedrijven het er ook in tijden van crisis een stuk beter vanaf dan andere bedrijven wereldwijd."