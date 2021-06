Fietsindustrie heeft wind in de rug in 2021

10 juni 2021 - De fietsbranche heeft een exceptioneel jaar achter de rug. De enorme vraag naar tweewielers sinds de eerste lockdown leidde tot grote tekorten bij fietsfabrikanten. Ook meer winkeliers en fabrikanten beproefden hun geluk. Uit cijfers van dataspecialist BoldData blijkt dat er in de eerste helft van 2021 maar liefst tien nieuwe fietsfabrikanten zijn bijgekomen en 70 nieuwe fietswinkels hun deuren openden.

Tien jaar geleden telde Nederland nog 110 fietsfabrikanten en stond daarmee in de middenmoot van Europa . Inmiddels zijn daar 60 producenten bijgekomen en staat Nederland op de vijfde plaats. Vooral 2018 was een goed jaar, toen startten 25 nieuwe fabrikanten. Ook 2021 ziet er goed uit. Uit cijfers van BoldData blijkt dat dit jaar maar liefst tien nieuwe producenten zich inschreven bij de KvK Daan Wolff van BoldData over de groei: "De demarrage van de Nederlandse fietsindustrie ligt niet alleen aan de populariteit van elektrische fietsen. We zien in 2021 nieuwe kleine producenten die maatwerk mountainbikes of circulaire fietsen maken."Ook nieuwe fietsenwinkels openen massaal hun deuren. Dit jaar waren dat er al 70, een stijging van 2,5 procent. Ter vergelijking: dit is meer dan de afgelopen vier jaar bij elkaar. Van 2017 tot 2020 kwamen er twintig nieuwe fietsenwinkels bij. In totaal telt Nederland nu 2.885 fietsenwinkels.