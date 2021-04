Ruime verdubbeling van snorfietsverkoop in maart

16 april 2021 - De verkoop van nieuwe snorfietsen is vorige maand ruimschoots verdubbeld ten opzichte van maart 2020. Uit de cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC blijkt dat er 5.925 exemplaren werden geregistreerd, tegen 2.596 een jaar eerder. Daarmee werd het hoogste niveau ooit bereikt voor de maand maart. Maar liefst een op de drie nieuwe snorfietsen afgelopen maand was elektrisch aangedreven.

Vorig jaar in maart bedroeg het aandeel elektrisch in de snorfietsverkoop 17,5 procent en dat was toen goed voor 455 stuks. Afgelopen maand betrof het 1.909 elektrische snorfietsen en daarmee ruim 32 procent van het totaal. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er vanaf 2025 in Nederland alleen nog maar nieuwe snorfietsen met elektrische aandrijving worden verkocht en de branche ligt daarvoor met het oog op deze cijfers prima op schema. In coronatijd is de snorfiets bovendien voor veel mensen een alternatief gebleken voor het OV, waardoor er meer vraag is naar individuele vormen van vervoer. Voor dagelijks gebruik en voor middellange afstanden is het voor velen een ideaal vervoermiddel.In het eerste kwartaal van 2021 werden in totaal 11.885 nieuwe snorfietsen verkocht, oftewel bijna de helft meer dan een jaar eerder en met een aandeel elektrisch van meer dan 35 procent. Nooit eerder werden er zoveel snorfietsen geregistreerd in een eerste kwartaal. De vijf meest verkochte merken waren Piaggio (inclusief Vespa), La Souris, SYM, Spyder Wheelz en Super Soco met een gezamenlijk marktaandeel van bijna 60 procent. In Nederland stonden op 1 april 2021 ruim 804.000 snorfietsen geregistreerd, waarvan meer dan 47.000 elektrisch aangedreven zijn, oftewel bijna zes procent. Vier jaar geleden betrof het minder de helft aan elektrische snorfietsen (bijna 22.000), goed voor drie procent aandeel.Het aantal nieuwe bromfietsen daalde daarentegen in het eerste kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden werd er bijna vier procent minder geregistreerd en kwam het totaal uit op 4.206. Dat aantal is exclusief de snelle elektrische fietsen (‘speed pedelecs’), die ook een bromfietskenteken hebben. De vakhandel noteerde eveneens een daling in de afzet van tweedehands brommers: de 3.979 verkochte exemplaren waren er 105 minder dan in de eerste drie maanden van 2020. De verkoop van gebruikte snorfietsen steeg met vier procent tot 8.241 stuks.