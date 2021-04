Cryptobeleggingen kunnen niet zonder risicomanagement

23 april 2021 - PayPal heeft recent aangegeven dat zij het gebruik van cryptomunten gaan faciliteren. Tesla investeerde dan weer heel fors en aanvaardt nu ook cryptobetalingen. Steeds meer grote ondernemingen gaan met cryptomunten aan de slag en ook Nederlandse bedrijven houden de situatie nauwlettend in het oog.

Jenneke Wesselman van SATOS geeft aan dat dit zeker een goed idee kan zijn, maar dat ondernemingen dan wel moeten nadenken over risicomanagement."Bedrijven als Tesla investeren natuurlijk niet zomaar fors in Bitcoin. Dit doen ze omdat ze oprecht geloven in de mogelijkheden en het zien als een waardevol instrument. Toch mag men zich niet blindstaren op de bedragen waarmee een grootmacht als Tesla goochelt. Ze investeren dan wel anderhalf miljard dollar in de cryptomunt, maar tegelijkertijd spreken we wel over een snelgroeiend bedrijf met een omzet van 31,5 miljard dollar per jaar. We kunnen best wel aannemen dat ze vooraf de risico's hebben nagegaan, alles goed hebben ingeschat en vervolgens de investering bepaalden in functie van hun handelsplan. En zo moeten ook Nederlandse bedrijven het doen," geeft Wesselman aan.Volgens Wesselman kunnen crypto-investeringen nooit zonder risicomanagement: "Achter cryptomunten gaat er veel potentieel verscholen en er kunnen mooie winsten mee worden geboekt, maar het is ook risicovol. Crypto trading kan dus eigenlijk niet zonder risicomanagement. Hoe risicovol de investering is, moet worden nagegaan. Het gaat dan niet alleen om het risico op het ineenstorten van de cryptomarkt, maar ook om andere zaken als diefstal, hacking en fraude.Daarnaast kan, of beter: moet, het risicovol karakter van de investering worden getemperd. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door een stop-loss in te stellen. Dit is het punt tot waarop men bereid is om verlies te nemen. Dit is belangrijk, want op een bepaald punt is het gewoon nog heel moeilijk om het verlies opnieuw goed te maken. Bij een verlies van twintig procent, moet de resterende portefeuille met 25 procent stijgen om opnieuw break-even te staan. Bij een verlies van 50 procent, spreken we van een stijging van 100 procent."Volgens Wesselman staat een crypto-investering nooit op zichzelf: "Een investering moet altijd in een bredere investeringsstrategie worden gekaderd. Binnen een defensieve beleggingsstrategie heeft bitcoin bijvoorbeeld geen plaats, hoewel sommigen het net als een investering zien voor wanneer de klassieke markten zouden crashen. In dit geval zou het naast goud kunnen worden aangehouden. Het aandeel cryptomunten is dan beperkt. Vaak wordt één tot vijf procent aangeraden. Houd er wel rekening mee dat cryptomunten als veilige buffer aanhouden zeer gecontesteerd is. Vaak heeft het dan ook eerder plaats in een agressieve strategie, waar het naast aandelen wordt aangehouden. Percentages van één tot 30 procent worden genoemd, met daartegenover dan weer obligaties die voor zekerheid zorgen.""Het bepalen van de ideale portefeuillesamenstelling is geen eenmalige klus. De waarde van cryptomunten kan sterk schommelen en kan de beleggingsportefeuille uit balans halen. Wanneer de waarde van cryptomunten verdriedubbelen, kan het dat tien procent ineens 30 procent is geworden en dat de portefeuille uit balans is. Het is dan gebruikelijk om te corrigeren, bijvoorbeeld door een deel van de cryptomunten te verkopen en in obligaties te investeren," legt Wesselman tot slot uit.