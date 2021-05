Maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijker dan winst voor investeerders van crowdfunding

10 mei 2021 - Niet winst maar maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bovenaan de wensenlijst van investeerders van crowdfunding. Zo blijkt uit onderzoek van CrowdAboutNow, het crowdfundingsplatform dat ondernemers en investeerders bij elkaar brengt. Het platform onderzocht wat de investeerder van vandaag belangrijk vindt aan de ondernemer van de toekomst.

Uit het onderzoek komt naar voren dat investeerders de maatschappelijke drijfveren van een bedrijf overtuigender vinden dan de mogelijke financiële voordelen die het hen oplevert.Of bedrijven succesvol een investering ophalen hangt niet af van het potentiële rendement. Onderzoek van CrowdAboutNow laat zien dat de maatschappelijke bijdrage van een onderneming de belangrijkste reden is voor investeerders om al dan niet te investeren. Mark Laagewaard, oprichter CrowdAboutNow: "We hebben de afgelopen jaren gezien dat ondernemers met een uitgesproken sociale en duurzame missie veel betrokken investeerders aantrekken, wat tot succesvolle campagnes leidt. Wanneer het maatschappelijke belang de boventoon voert, wil de ‘crowd’ daar maar al te graag onderdeel van zijn."CrowdAboutNow heeft onderzocht welke vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen investeerders het belangrijkst vinden. Hieruit blijkt dat investeerders het liefst investeren in een project of onderneming dat stappen zet op het gebied van circulariteit en lokaal betrokken is door iets terug te doen voor de buurt. Ook de organisatietransparantie en het gebruik van groene energie wordt door investeerders belangrijk gevonden."Sinds de oprichting van CrowdAboutNow zien we dat crowdfundingcampagnes van lokale ondernemers, zoals de bakker op de hoek en het buurtcafé, succesvol zijn. Mensen vinden het leuk om betrokken te zijn bij een onderneming die een bijdrage levert aan de buurt. Ook merken we dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt. Zowel voor investeerders als ondernemers. Zo hebben de ondernemers van Pieter Pot , die verpakkingsvrije boodschappen leveren, en de duurzame mannenkleding van LABFRESH met honderden mensen binnen korte tijd hun streefbedrag behaald," aldus Laagewaard