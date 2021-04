Recordhoeveelheid crowdfunding

8 april 2021 - In het eerste kwartaal van 2021 is een recordhoeveelheid gefinancierd via crowdfunding in Nederland. Uit de laatste analyse van Crowdfundmarkt blijkt dat er 112 miljoen euro gecrowdfund is. Nog nooit werd er in één kwartaal zoveel geld opgehaald via crowdfunding.

De populariteit van crowdfunding is in lijn met de verwachtingen aan het begin van het jaar. Crowdfundmarkt stelde in haar Outlook 2021 al dat de Nederlandse markt voor crowdfundingleningen in 2021 explosief zal groeien als gevolg een ‘post-Coronazomer’ en een open Europese markt. De nationale crowdfundmarkt zal in 2021 voor het eerst richting een half miljard funding in één jaar gaan.In totaal zijn er tot nu toe in 2021 868 crowdfundingprojecten gebubliceerd door de AFM geregistreerde crowdfundingplatformen. Alleen in het eerste kwartaal van 2019 waren dit er meer (970).