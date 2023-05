Nieuwe subsidieronde voor mkb’ers en eenmanszaken die willen digitaliseren

17 mei 2023 - Vanaf 17 mei is er weer subsidie beschikbaar voor ondernemers die aan de slag willen gaan met verdere digitalisering van de bedrijfsvoering. ‘Mijn Digitale Zaak’ is een initiatief van branchevereniging INretail, KVK, MKB-Nederland en RVO, dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt uitgevoerd. Het biedt, naast subsidie, een persoonlijk advies op basis van een quickscan, een stappenplan en een overzicht van mogelijke leveranciers aan. Nieuw dit jaar is dat de subsidie ook beschikbaar is voor eenmanszaken.

Mijn Digitale Zaak bestaat uit drie stappen. In de eerste stap beantwoordt de ondernemer vragen over het bedrijf. Dat levert meteen een persoonlijk digitaliseringsadvies op. In de tweede stap ontvangen zij een lijst met leveranciers van digitaliseringsdiensten, passend bij het advies. Ondernemers kunnen vervolgens een leverancier selecteren en een offerte aanvragen. In de laatste stap kan de subsidie aangevraagd worden bij RVO. De subsidie vergoedt 50 procent van de offerteprijs tot een maximum van 2500 euro.Mijn Digitale Zaak stimuleert digitalisering en maakt het minder complex. Dat lieten ook de resultaten van Mijn Digitale Zaak in 2022 zien, toen 3641 ondernemers de scan voltooiden. "De scan is confronterend," geeft retail-ondernemer Rob Goossen aan in de enquête die na afloop is afgenomen. "Ik ontdekte zelfs dingen waar ik nog niets van wist en het prikkelt tot meer." 95 procent van de ondernemers vroeg subsidie aan voor investeringen die volgden uit hun persoonlijke advies.INretail heeft voor dit initiatief in kaart gebracht welke digitaliseringsoplossingen het meest effect hebben op de productiviteit en toekomstbestendigheid van ondernemers in de retail. KVK heeft de digitaliseringsscan ontwikkeld en MKB-Nederland biedt een overzicht met mogelijke leveranciers. RVO geeft de subsidies uit.