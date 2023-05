FTE en kosten CDD lopen op: maar heeft het zin?

10 mei 2023 - Financiële instellingen steken momenteel veel tijd en geld in CDD als onderdeel van KYC (Know Your Customer), door veranderende wetgeving en strikt controlerende toezichthouders. Veel van die trajecten zijn momenteel niet goed genoeg geautomatiseerd. Daardoor zijn veel compliance-trajecten momenteel onnodig stroperig én prijzig voor de betreffende zakelijke klanten.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Uit analyse van Proud Experts blijkt dat het aantal FTE dat bij de top drie van de banken in Nederland bezig is met CDD naar schatting inmiddels vijftien procent van het totale medewerkersbestand bedraagt. Hoe meer FTE, hoe meer de kosten oplopen. Na goedkeuring van de Wet Plan Van aanpak Witwassen, die momenteel wordt behandeld in de Tweede Kamer, zal de capaciteit die wordt geweid aan CDD (Customer Due Diligence) waarschijnlijk weer verder moeten toenemen."Realiteit is dat dit soort kosten ergens weer worden doorberekend aan de klant. Terwijl het proces van banken maar bijvoorbeeld ook leasemaatschappijen en payment providers er niet per se klantvriendelijker op wordt. Het kan en moet slimmer," aldus Michiel Koopman, directeur van Proud Experts.Inmiddels wordt door financiële instellingen hun taak om klanten te screenen en verdachte geldstromen in kaart te brengen een stuk serieuzer genomen dan voorheen (het was namelijk altijd al een wettelijke taak van banken), met structureel hogere kosten tot gevolg. Reden tot het serieus nemen was de ING die een schikking van 775 miljoen euro moest doen omdat het de taak had verzaakt.Banken moesten tienduizenden klanten opnieuw doorlichten omdat die onterecht in de laagste risicoklasse waren geplaatst. Het kost de bank op deze manier meer om de zakelijke rekening te onderhouden, door de verplichte uitgebreide checks bij nieuwe klanten.Sinds 2022 berekenen banken die kosten door; dat moest wel omdat de kosten zo opliepen. Het gaat om een tariefstijging van 42 procent in vijf jaar. Consumenten zijn hier ontevreden over; klanten van grootbanken zijn het vaakst ontevreden. Die tarieven zijn ook nodig om alle bankmedewerkers te betalen die zich bezighouden met KYC. In Nederland voert tot twintig procent van het totaal aantal bankmedewerkers een ‘poortwachtersfunctie’ uit, die allemaal betaald moeten worden. Deze mensen worden ingezet om achterstanden in te halen. Ook bij beleggingsmaatschappijen is het aantal FTE dat zich bemoeit met KYC en CDD noodgedwongen opgelopen, en daarmee de kosten ook.En heeft het zin? In vijf jaar is er een ruime vertienvoudiging geweest van het aantal meldingen bij de FIU, maar dit is niet ook terug te zien in de daadwerkelijke opsporing en vervolging. Sterker nog: de Nederlandse Bank geeft de financiële sector al meer dan twintig jaar een onvoldoende met betrekking tot KYC. Terwijl dus maar liefst één op vijf FTE zich hier mee bezig houdt en de personeelskosten hiervoor inmiddels zo’n 1,4 miljard euro per jaar bedragen. Het lijkt er dus op dat het vervullen van de poortwachtersfunctie niet efficiënt nog effectief werkt.Een mogelijke oplossing: nu lichten banken, providers en maatschappijen alle gevallen door. Door een zogeheten ‘fast lane’ in te richten voor de lage-risico gevallen hoeven volgens Koopman alleen de relevante gevallen nog te worden doorgelicht."Iedereen is als de dood om op de vingers getikt te worden door de autoriteiten, dus wordt alles handmatig door de molen gehaald. Terwijl je 80 procent van de dossiers met behulp van een goede automatisering veel sneller kan afhandelen. De risicogevallen kun je dan later handmatig zorgvuldig checken. Gedeeltelijk automatiseren betekent dus dat service sneller én goedkoper is voor de klant.Daarbinnen is het belangrijk dat we de klanten goed uitleggen dat het belang van een zorgvuldig CDD/KYC goed is voor ons allen. Betalingen naar een oorlogsgebied en banden met hoog risicogebied willen we immers vermijden, al helemaal tijdens de globale ontwikkelingen van nu. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals cryptovaluta zijn zorgwekkend. Het bestrijden van witwassen is essentieel in het bestrijden van terrorisme. Daar dragen wij allemaal graag aan bij, alleen moet dit wel efficiënt gaan en niet onnodig duur zijn."