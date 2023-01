Helft Nederlanders maakt zich zorgen over oplichting bij online aankopen

3 januari 2023 - De helft van de Nederlandse consumenten maakt zich zorgen om opgelicht te worden bij het doen van een online aankoop. Dit blijkt uit onderzoek van financieel technologieplatform Adyen. In de afgelopen maanden heeft een op de vijf consumenten te maken gehad met oplichting bij een online aankoop. In aanloop naar de feestdagen zien fraudeurs kansen vanwege de drukte bij bedrijven. Het financieel technologieplatform adviseert retailers daarom het aankoopproces van klanten goed te identificeren om tijdig afwijkingen in aankoopgedrag te herkennen die kunnen wijzen op oplichting.

Bij het doen van een online aankoop controleert 78 procent van de consumenten de betrouwbaarheid van de website. Voor het doen van een online aankoop leest 73 procent van de consumenten ook de reviews van de webshop. Toch komt oplichting bij het doen van online aankopen veel voor.De manieren van fraude worden steeds geavanceerder. Fouad Tbib, Team Lead Risk bij Adyen zegt: "In vergelijking met vorig jaar heeft er minder internetfraude plaatsgevonden bij het doen van een online aankoop via Europese creditcards. De reden hiervan is dat meer bedrijven een twee-staps verificatie aanbieden, waardoor dit voor fraudeurs minder aantrekkelijk wordt. Echter, neemt de fraude met niet Europese kaarten bij Europese merchants toe, aangezien fraudeurs naar alternatieven zoeken die niet aan strenge wetgeving hoeven te voldoen."Niet alleen het doen van een online webshop aankoop is fraudegevoelig. Het doen van aankopen via social media is in vergelijking met vorig jaar toegenomen. Daarom attendeert Adyen consumenten op het belang van het nemen van maatregelen om oplichting via aankopen op social media te voorkomen. "We zien in vergelijking met vorig jaar dat er meer aankopen worden gedaan via social media. Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de Nederlanders bij aankopen via social media de voorwaarden van de webshop vooraf checkt. Bij het doen van een aankoop via een website zien we dat dit getal vele malen hoger is. In de voorwaarden van een bedrijf kan je opvallende zaken zoals een afwijkende oprichtingsdatum, juridische handelsnaam of contactgegevens controleren. Zeker in aanloop naar de feestdagen merken fraudeurs ook dat de aankopen toenemen en zien ze wellicht extra mogelijkheden voor internetoplichtingen. Het is dus dus belangrijk om extra waakzaam te zijn als consument," zegt Tbib.Voor organisaties wordt het steeds belangrijker om zichtbare maatregelen te treffen om online oplichting te voorkomen. Ruim 50 procent van de consumenten vindt het fijn om een tweestapsverificatie te doen voordat een online aankoop wordt voltooid. Tbib zegt: "Tweestapsverificatie is een goede en veilige procedure om bepaalde soorten van internetfraude te voorkomen. Op dit moment maakt de helft van de Nederlandse consumenten al gebruik van deze verificatie als het door de webshop wordt aangeboden. Uit ons onderzoek blijkt dat 38 procent van de Nederlanders in de toekomst geen aankoop zal doen bij een webshop die geen maatregelen treft tegen internetfraude. Daarom adviseren wij verkopers om serieus aandacht te besteden aan de maatregelen om internetfraude tegen te gaan. Bijvoorbeeld door klanten goed te monitoren om tijdig afwijkingen in aankoopgedrag te herkennen en te werken met een tool voor fraudepreventie zoals tweestapsverificatie."