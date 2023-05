'Banken halen hun neus op voor de kleinere MKB-ondernemer'

1 mei 2023 - Kleinere MKB-ondernemers verkopen massaal hun facturen aan American Factoring Organisaties om zo hun financiering op orde te brengen. Dat meldt de Branchevereniging van American Factoring Organisaties (BAFO). De BAFO heeft het in 2022 een groei van 44 procent weten te realiseren in vergelijking met het jaar daarvoor. De reden van de massale groei zit hem vooral in het feit dat traditionele banken kleinere MKB-ondernemingen het onmogelijk maakt om in aanmerking te komen voor financiering.

"Banken halen hun neus op voor de kleinere MKB-ondernemer," aldus BAFO-voorzitter Igor Meijs.Stijgende rente, terugbetalen van coronasteun en hogere energielasten zorgen ervoor dat ook ondernemers graag snel hun facturen betaald willen krijgen. Volgens Meijs negeren banken de kleinere MKB-ondernemers. "Banken zijn vooral bezig met het massaal indekken tegen risico. Ze creëren - deels op verzoek van de toezichthouder- obstakels waardoor het bijna onmogelijk is om een kleine lening af te sluiten ten behoeve van het werkkapitaal van een ondernemer. Factoringbedrijven kunnen ondernemers veel sneller helpen en hebben in het afgelopen jaar bijna één miljard euro non-bancaire financiering verstrekt door zakelijke facturen over te kopen. Hierdoor hebben ondernemers meteen de beschikbaarheid over hun geld en kunnen ze zich verder richten op ondernemen."Hij vervolgt: "In tijden van economische onzekerheid is het voor MKB-ondernemingen essentieel de liquiditeit goed te kunnen plannen. Als er afspraken met de Belastingdienst en andere schuldeisers zijn gemaakt is het belangrijk deze maandelijks op tijd na te komen. Factoring maakt dit mogelijk. Mede hierom zien we de vraag toenemen."De BAFO ziet dat als gevolg van inflatie de hoogte per ‘overgenomen vordering’ is gestegen met 4,4 procent. Facturen die de BAFO int worden binnen 34 dagen betaald.