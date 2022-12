MKB kan weer niet investeren in digitalisering en raakt achterop

6 december 2022 - Eén derde van het mkb heeft de afgelopen twee jaar te weinig geïnvesteerd in digitalisering. Dat is wat de sector zelf aangeeft in een onderzoek van financieringsplatform October. Desondanks gaan nog minder ondernemers in digitalisatie investeren in het komende jaar, vanwege de sluipende recessie en krapte in het personeelsbestand.

Waar 33 procent het afgelopen jaar investeerde in digitalisering, slinkt dat in de komende twaalf maanden naar 27 procent. De belangrijkste reden is de aanstaande recessie, zo blijkt uit de enquête onder ruim vijfhonderd mkb’s. "De koopkracht en het consumentenvertrouwen nemen af. Daarnaast zijn energieprijzen enorm gestegen, waardoor de marges steeds kleiner worden. Tel daar de lopende belastingschulden bij op, en je begrijpt waarom het mkb huiverig is," zegt Luuc Mannaerts, CEO bij October Nederland.Toch zou het mkb niet moeten bezuinigen op digitalisatie, vindt Mannaerts. "De toegevoegde waarde van investeren in digitalisatie heeft op termijn vaak een zeer positieve invloed op de omzet. Doe je dit niet als kleine ondernemer, dan verlies je de grote concurrenten straks uit het oog. Investeren hoeft ook overigens niet per se met enorme bedragen. Het verbeteren van je online verkoopkanalen kan al vanaf een paar honderd euro. Het vraagt wel om doorzettingsvermogen. Het gaat niet vanzelf, maar is een proces van trial and error. "60 procent van het mkb ziet digitalisering als voorwaarde voor groei. Zij zijn overtuigd van de mogelijkheden en het geld dat het oplevert. Desondanks blijft een grote slag dus uit. Te hoge kosten weerhouden een derde om sneller te digitaliseren. Bovendien weet de meerderheid nog niet precies hoe ze moeten profiteren van digitalisatie.Een ander struikelblok wat daarbij niet helpt, is het gebrek aan capaciteit op de werkvloer. Eén op drie ondernemers geeft aan een tekort aan mensen te hebben om te digitaliseren. Mannaerts: "En het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn beter wordt. Het vinden én behouden van goed personeel is momenteel een enorme uitdaging voor bijna iedere ondernemer." Investeren in (nieuw) personeel is dan ook de grootste, beoogde investering voor komend jaar, zo blijkt uit de resultaten.Een reden om nu juist wel te investeren, is de stijgende marktrente. 58 procent haalt om die reden investeringen naar voren. Mannaerts: "Economen stellen dat de rente iets stabiliseert, maar de kapitaalmarkten voorspellen vooralsnog een stijging gedurende 2023. 35 procent overweegt momenteel financiering op te halen om sneller te digitaliseren. "Dat is goed om te zien. Als we een enorme recessie willen voorkomen, moeten we juist meer moeten investeren."