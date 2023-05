Pre-pensionarissen niet altijd eerlijke kans op baan

1 mei 2023 - Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de opmars van een inclusiviteitsbeleid in het bedrijfsleven, is de zestigplusser nog steeds niet in trek als medewerker. Dit blijkt uit onderzoek van Pro Contact, gehouden onder 300 Nederlandse ondernemers en hogere managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal tien fte. Een derde (30 procent) geeft aan dat ze liever iemand zonder enige ervaring aannemen, dan iemand die bijna de pensioenleeftijd aantikt.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dat is opvallend, want de groep die wel met zestigplussers heeft samengewerkt is overwegend positief over deze ervaring (81 procent). Voornaamste redenen: het zijn harde werkers (57 procent) en ze brengen een positieve sfeer op de werkvloer (46 procent).Bedrijven kijken voor verschillende functies ook naar mensen met verschillende achtergronden, omdat een inclusiviteitsbeleid onderdeel is van de bedrijfsdoelstellingen. Meer dan de helft van de strategisch verantwoordelijken zegt dit te doen (52 procent). Daarentegen is er nog steeds een kleine groep, vijftien procent, die aangeeft nog helemaal niets te doen op dit vlak.Willem Bos, creatief directeur van Pro Contact en initiatiefnemer van het onderzoek: "In het kader van inclusiviteit en de opmars van deze beweging, zijn dit wel opvallende resultaten. Als je iedereen een plek gunt binnen de organisatie, zou leeftijd geen rol mogen spelen. Al eerder bleek uit ons onderzoek dat mensen met een ‘smetje’ nog steeds lastig aan een baan komen. Aan ondernemend Nederland zou ik willen adviseren om toch meer met een open mind te recruiten. Je maakt dan echt meer kans om een topper voor je organisatie te vinden."