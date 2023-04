Dit zijn de beste werkgevers van Nederland in 2023

25 april 2023 - Effectory maakt de beste werkgevers van Nederland en daarbuiten bekend, op basis van een grootschalig onderzoek onder ruim een miljoen werknemers. Het World-class Workplace-keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die boven de landelijke benchmark voor goed werkgeverschap scoren*. Deze organisaties met de allerhoogste scores binnen dit keurmerk mogen zich dé World-class Workplace van 2023 noemen.

Nieuwe Start Woonzorg B.V. Beste in Nederland met <1000 werknemers DELA Nederland Beste in Nederland met >1000 werknemers Faber Group Beste wereldwijd met <1000 werknemers Levi9 Beste wereldwijd met >1000 werknemersAdviesbureau De Vaart Business Services - Consultancy Angel Trains B2B Supplier Nederlandse Loterij Financial Services Hoornbeeck College Onderwijs Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind Zorg – Gehandicaptenzorg Frankelandgroep Zorg – VVT Combinatie Jeugdzorg Zorg – GGZ Bouwmaat Nederland BV Retail Weijerseikhout Industriële Bouw & Techniek YFK Research & Marketing Business Services – Marketing Zelfstroom Energie Heembouw Bouw & Infrastructuur Woonstichting 'thuis Wooncoöperatie Sint Maartenskliniek Zorg – ZiekenhuizenTijdens een rondvaart door de Amsterdamse grachten zijn de 4 winnaars en de 14 industrie winnaars gekroond. Effectory is al meer dan 25 jaar in Nederland de referentie voor medewerkersonderzoeken en HR-strategieën. Het bedrijf beloont goed werkgeverschap en wil hiermee organisaties inspireren en stimuleren om hun medewerkers op de eerste plek te zetten.Goed werkgeverschap gaat hand in hand met een sterk ESG-beleid. Om dit te meten heeft Effectory tijdens het WCWP-event de nieuwe ESG-scan gelanceerd. Met de nieuwe scan kunnen organisaties zes verschillende facetten meten: duurzame gezondheid en veiligheid, diversiteit en inclusie, eerlijke lonen en behoud van personeel, duurzame cultuur en innovatie, goed ondernemingsbestuur en vertrouwen en toon van de top. Het product is vanaf heden beschikbaar voor Effectory klanten.Christian de Waard, Chief Executive Officer van Effectory, vertelt"Het Word-class Workplace keurmerk is volledig gebaseerd op de feedback van de medewerkers, het is het meest eerlijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Het is mooi om te zien dat Nederland tal van organisaties kent die goed werkgeverschap als prioriteit zien. En dat is anno 2023 ook erg belangrijk, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet duidelijk aan de scores dat de winnaars uitstekend luisteren naar hun medewerkers en direct handelen wanneer ze feedback en ideeën ontvangen. Dit maakt een organisatie dan ook een World-class Workplace."Sander van Gelderen, Chief Marketing Officer en Chief Product Officer van Effectory zegt: "Naast dat het event natuurlijk helemaal in het teken stond van de winnaars, is het ook mooi om te zien dat ook ESG een belangrijk topic was. We hebben met Effectory een lange tijd gewerkt aan het optimaliseren van de nieuwe ESG-scan. Ik ben er trots op dat we dit mooie nieuwe product op een feestelijke dag kunnen lanceren. Met de scan helpen we bedrijven te focussen op hun beleid omtrent milieu, sociale zaken en bestuur en deze nog verder te optimaliseren. Een belangrijk gegeven!"