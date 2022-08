Executive search als antwoord op krappe de arbeidsmarkt

19 augustus 2022 - Als ondernemer wil je de beste werknemers op de beste posities krijgen om zo het optimale uit je werknemers te kunnen halen. Soms is het echter lastig om de juiste personen op de juiste plek te krijgen, zeker wanneer je een vacature voor een bepaalde functie maar niet ingevuld krijgt. Je vist vaak in dezelfde vijver als andere bedrijven en op een gegeven moment weet je gewoon niet meer waar je moet zoeken. Executive search kan dan een goede oplossing zijn om je verder te helpen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"Bij executive search staat een persoonlijke benadering centraal en wordt er gericht gezocht naar de juiste kandidaat voor die ene functie," aldus Van Zanten, consultant bij Limesearch . "Met een persoonlijke benadering wordt in het eigen netwerk gezocht zodat de juiste kandidaat gevonden wordt. Er wordt altijd een selectie kandidaten voorgesteld zodat de uiteindelijke keuze bij het bedrijf komt te liggen."Wanneer de recruitment afdeling op zoek gaat naar de juiste kandidaten wordt vaak een sollicitatie uitgezet via de bekende kanalen," aldus Van Zanten. "Alle bedrijven in hetzelfde vakgebied bewandelen deze route, waardoor de vijver steeds leger wordt. Bovendien weten starters op de arbeidsmarkt de kleinere bedrijven vaak nog niet goed te vinden. Wanneer je een executive bureau inhuurt, wordt er persoonlijke wijze gezocht naar de juiste kandidaat," vervolgt hij. "Er wordt gestart met een uitgebreide intake waarin de wensen in kaart worden gebracht. Vervolgens gaat een executive search bureau op zoek via het eigen netwerk. De meeste executive search bureaus hebben een eigen netwerk binnen een bepaald vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan finance of informatica. Hierdoor is het netwerk relatief klein, maar bestaat dit netwerk wel uit potentiële geschikte kandidaten. Het executive bureau stelt een selectie samen van kandidaten die voorgesteld worden aan het zoekende bedrijf. Is er een match? Dan is de positie vervuld. Is er geen match? Dan zal er een evaluatie plaatsvinden en worden eventuele wensen bijgesteld waarna er opnieuw gezocht gaat worden."Volgens de consultant van Zanten heeft executive search veel voordelen ten opzichte van een klassiek uitzendbureau. "Een executive bureau werkt namelijk met een persoonlijke aanpak en werkt vanuit de onderneming. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van de functie die vervuld moet worden zodat zeker is dat de juiste persoon voor die ene functie gevonden wordt. Met executive search wordt er gezocht in een netwerk van alleen maar professionals die binnen een bepaald vakgebied actief zijn. Vaak zijn dit de specialistische beroepen, zoals accountant, financial controller etc. De juiste mensen op de juiste positie, dat is wat een bureau wil," aldus van Zanten.Ben je ondernemer en krijg je die ene vacature maar niet ingevuld? Heb je alle gangbare paden al bewandeld maar krijg je de juiste kandidaat maar niet te pakken? Dank dan eens aan het inschakelen van een executive search bureau. Met een klein netwerk wordt middels een persoonlijke aanpak ongetwijfeld de juiste kandidaat gevonden. Een executive bureau werkt snel en doelgericht waardoor jij je perfect kan focussen op het laten groeien van jouw bedrijf.