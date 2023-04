Securityzorgen remmen cloudadoptie’ en andere KubeCon primeurs

21 april 2023 - Red Hat, Inc. maakt de resultaten van zijn jaarlijkse State of Kubernetes Security onderzoek bekend. Daarnaast zijn nieuwe features gelanceerd voor Tekton, Konveyor, Podman Desktop en Kube by Example. De aankondigingen werden gedaan tijdens KubeCon in Amsterdam, een van de grootste cloudevenementen ter wereld.

67 procent van de respondenten heeft de adoptie van cloud-native technologie vertraagd vanwege securityzorgen.

Investeringen in security zijn niet in balans met investeringen in cloudadoptie: 38 procent van de respondenten geeft aan dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in de security van gecontaineriseerde omgevingen, dat is zeven procent meer dan in 2022.

Meer dan de helft van de respondenten kampte het afgelopen jaar met securityproblemen in de software supply chain van hun cloud-native en containtertechnologieën.

The State of Kubernetes Security for 2023 van Red Hat is een jaarlijks rapport over beveiligingsrisico's in cloud-native ontwikkeling en welke securitymaatregelen organisaties hiertegen treffen. Het rapport is gebaseerd op wereldwijd onderzoek onder 600 DevOps-, engineering- en securityprofessionals van over de hele wereld. De belangrijkste bevindingen van dit jaar:Lees het volledige Engelstalige blog voor meer resultaten en best practices voor veilige applicatieontwikkeling.Na hun eigen succes met Tekton – een open source framework voor CI/CD-pipelines – besloot Ford Motor Company die ervaring om te zetten in bijdragen aan dit project. Red Hat heeft hen wegwijs gemaakt in de wereld van open source-projecten, waarna Ford belangrijke bijdragen leverde aan de nieuwste Tekton-release.Lees hier meer over het succes en de Tekton-bijdragen van Ford.Konveyor is een open source-project dat organisaties helpt om legacy-applicaties te moderniseren zodat ze op Kubernetes kunnen draaien. Het project is onlangs aangevuld met tools voor applicatiemodernisatie en migratie naar hybride cloudomgevingen. Op basis van deze nieuwe Konveyor release heeft Red Hat de Migration Toolkit for Applications 6.0 ontwikkeld ,waarmee legacy-applicaties nog sneller en veiliger kunnen worden gemoderniseerd.Lees hier meer over het Konveyor nieuws.Podman Desktop is een grafische tool voor developers, waarmee ze in hun lokale omgevingen met containers en Kubernetes kunnen werken. De nieuwste releases verbeteren onder meer de gebruikerservaring, projectdocumentatie en API-ondersteuning voor externe developer tools.Lees hier meer over de nieuwste updates van Podman Desktop.De Kube By Example (KBE) community biedt nu twee nieuwe leertrajecten aan waarin gebruikers op eigen tempo hun vaardigheden en kennis van de open source KubeVirt- en Nods.js-projecten kunnen versterken. Developers die zich aansluiten bij KBE kunnen meer leren over deze en andere technologieën, maar ook vanuit hun eigen ervaring bijdragen om andere leden te helpen.Lees hier meer over de nieuwe Kube by Example trajecten.