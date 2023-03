Enorme toename van aan China-gelinkte dreigingen

3 maart 2023 - CrowdStrike brengt het 2023 CrowdStrike Global Threat Report uit. Dit is de negende jaarlijkse editie van het rapport van de leider op het gebied van cybersecurity. Hierin worden het evoluerende gedrag, de trends en de tactieken van de momenteel meest gevreesde nationale staten, eCrime en hacktivisten over de hele wereld besproken. Het rapport volgt de activiteiten van meer dan 200 cybertegenstanders, waaronder 33 nieuwe cybercriminelen die alleen al in het afgelopen jaar zijn geïdentificeerd.

Daarnaast waren er toenames van op identiteitsgebaseerde bedreigingen, cloud-exploitaties, aan China-gelinkte spionage en aanvallen waarbij eerder gepatchte kwetswbaarheden opnieuw worden bewapend.Het jaarlijkse rapport wordt opgesteld door het CrowdStrike Intelligence-team . Zij maken dagelijks gebruik van data van biljoenen gebeurtenissen uit het CrowdStrike Falcon-platform en inzichten van CrowdStrike Falcon Overwatch . De belangrijkste hoogtepunten uit het rapport van dit jaar zijn:"De afgelopen twaalf maanden hebben een unieke combinatie van securitybedreigingen gebracht. Versplinterde eCrime-groepen doken opnieuw op en waren meer geavanceerd, meedogenloze dreigingsactoren omzeilden gepatchte of gemitigeerde kwetsbaarheden en de gevreesde dreigingen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne maskeerden meer sinistere en succesvolle aanvallen door een groeiend aantal aan China-gelinkte tegenstanders," aldus Adam Meyers, head of intelligence bij CrowdStrike. "De huidige dreigingsactoren zijn slimmer, geavanceerder en beter uitgerust dan ooit tevoren. Alleen door hun snel evoluerende vaardigheden, technieken en doelstellingen te begrijpen – en door technologie te omarmen die wordt gevoed met de nieuwste dreigingsinformatie – kunnen bedrijven de steeds meedogenlozer wordende tegenstanders een stap voor blijven."CrowdStrike Intelligence heeft 33 nieuw getraceerde tegenstanders opgespoord, waardoor het totaal aantal bekende dreigingsactoren op meer dan tweehonderd komt. Meer dan twintig van deze nieuwe toevoegingen waren SPIDERS, de naam die CrowdStrike aan eCrime-tegenstanders geeft. Bij de nieuw getraceerde BEAR’s (aan Rusland-gelinkte tegenstanders) waren GOSSAMER BEAR ’s credential-phishing operaties zeer actief gedurende het eerste jaar van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Zij richtten zich op onderzoekslaboratoria van de overheid, militaire leveranciers, logistieke bedrijven en ngo’s. CrowdStrike introduceerde ook de eerste tegenstander gelinkt aan Syrië, DEADEYE HAWK, die voorheen bekend was als de hacktivist DEADEYE JACKAL.Het CrowdStrike Intelligence-team heeft een ongeëvenaarde ruwe verzameling van threat intelligence data , waarbij biljoenen security-gebeurtenissen per dag worden benut om bedreigingen tegen te houden en het CrowdStrike Falcon®-platform te voeden. Het platform stelt Falcon organisaties in staat om proactief de meest geavanceerde bedreigingen tegen te houden via de unieke combinatie van endpoint- en identiteitsbedreigingsbeschermingstechnologie, dankzij tegenstanders aangestuurde informatie en door menselijke analyses.