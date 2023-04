Aantal faillissementen versnelt

20 april 2023 - Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen dit jaar met +21 procent. Opvallend is de sterke stijging van +52 procent in Nederland. Daarmee is ons land koploper. De VS zit met +49 procent ook in de kopgroep. Dit blijkt uit de jaarlijkse Global Insolvency Index van Allianz Trade. Na de forse stijging van dit jaar stijgt het aantal faillissementen wereldwijd volgend jaar nog eens met +vier procent. Volgens de onderzoekers overschrijden drie op de vijf landen in 2024 het faillissementsniveau van vóór de pandemie. In totaal zijn de faillissementscijfers van 44 landen in kaart gebracht.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: "De trend is duidelijk: het aantal faillissementen versnelt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de groeivertraging en de krappere kredietvoorwaarden. Als je inzoomt zie je grote lokale verschillen. In sommige landen zag je vorig jaar de faillissementen al pieken en die scoren nu ietsje beter. Neem het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar +51 procent, dit jaar +zestien procent. Een land waar het echt hard gaat is Frankrijk. Vorig jaar +48 procent, dit jaar nog eens +41 procent."Geeroms over de Nederlandse situatie: "We krijgen nu te maken met de keerzijde van de royale steun vanuit de overheid. Veel MKB-bedrijven moeten corona-schulden en achterstallige belasting betalen. De belastingdienst heeft vele tienduizenden bedrijven een laatste aanmaning gestuurd. Een flink deel van die bedrijven kan daar niet aan voldoen en zullen failliet gaan. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft onlangs de Tweede Kamer laten weten dat er geen verdere uitstel meer zal worden verleend."Volgens de onderzoekers is de normalisering van de faillissementen in Nederland volop gaande na de grote daling van -43 procent in 2021. Ook in 2022 bleven de faillissementen lange tijd beperkt. Allianz Trade verwacht na de stijging van +52 procent dit jaar, volgend jaar nog eens een toename van +acht procent. In absolute termen komt dit neer op 3.270 faillissementen in 2023 en 3.530 gevallen in 2024. Dat ligt dicht tegen het gemiddelde aantal geregistreerde faillissementen van vóór de pandemie (3.760 in jaargemiddelde over 2017-2019).Over de eurozone zegt Geeroms dat de forse stijging van de faillissementen geen verrassing is. "Er komt zoveel op bedrijven af. Winsten staan onder druk, onder meer door hogere lonen en extra energie- en financieringskosten. De veerkracht van de meest kwetsbare bedrijven wordt zwaar op de proef gesteld. Dat is nog eens extra problematisch in sectoren die vanwege de sterke concurrentie maar moeilijk hun prijzen kunnen verhogen." Volgens Geeroms zijn detailhandel, transport en bouw extra kwetsbaar.Geeroms waarschuwt voor grote concerns die kunnen omvallen. "Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal faillissementen van bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro nu al boven het niveau van vóór de pandemie ligt. Die grote bedrijven sleuren doorgaans een hele trits aan kleine bedrijfjes mee in hun val."Opvallend is dat China relatief gezien maar weinig last heeft van oplopende faillissementen (dit jaar +4 procent, volgend jaar +5 procent). Geeroms: "De economie profiteert volop van de heropening. Maar dat wil niet zeggen dat er geen risico’s zijn. Zo is de vastgoedsector nog steeds verre van gezond."