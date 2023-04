Groei aantal meubelmakers niet onder stoelen of banken te schuiven

20 april 2023 - Het aantal bedrijven dat actief is in de interieurbouw en meubelindustrie is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2018 stonden er ruim 9.000 bedrijven ingeschreven bij KVK. Begin 2023 zijn het er bijna 11.000. Een toename van ruim twintig procent. Kees Hoogendijk, directeur van Koninklijke CBM, ziet vooral het aantal zzp’ers toenemen in de meubelbranche. "Ze verhuren zich aan grote bedrijven maar maken ook in opdracht meubels."

Het aantal bij KVK ingeschreven interieurbouwbedrijven en meubelmakers is sinds 2018 met ruim twintig procent gestegen van 9.080 naar 10.928 in 2023.Directeur Kees Hogendijk van Koninklijke CBM ziet het aantal zzp’ers dat start, als voornaamste reden voor de groei van het aantal bedrijven in de meubelbranche: "Zij verhuren zich aan de grotere gevestigde meubelbedrijven. Vaak mensen die zelf al binnen de branche actief zijn en als zelfstandige verder gaan. Daarnaast is er een sterke groei van meubelmakers die vanuit hun hobby zijn begonnen, er goed in zijn en als zelfstandig meubelmaker verder gaan. Vaak doen ze dit naast hun werk in loondienst. We zien ook een groei van studenten die een opleiding houtbewerking of meubelmaken volgen bij het Hout- en Meubileringscollege of een ROC, en voor zichzelf starten.Het aantal bedrijven met personeel blijft redelijk constant. Er is in de meubelindustrie veel vraag naar personeel. Een groot aantal vacatures worden ingevuld door de zzp’ers die de afgelopen jaren zijn ingeschreven. De flexibele schil bestaat voornamelijk uit zzp’ers. Het verhuren als zzp’er en het zelfstandig uit willen voeren van opdrachten en meubels maken is populair."Ruim 38 procent van de bedrijven die actief zijn in de interieurbouw en het meubelindustrie is gevestigd in Noord-Holland of Noord-Brabant. In deze provincies samen zijn 4.193 bedrijven in deze branche gevestigd. In Noord-Holland zijn dit 2.124 bedrijven en in Noord-Brabant 2.069. In Zeeland en Flevoland zijn de minste bedrijven in deze branche gevestigd: respectievelijk 179 en 237.Er is veel vraag naar nieuwe meubels. Als gevolg hiervan is er een grote vraag naar vakmensen om in de meubelbranche te werken. Hoogendijk: "Er zijn twee redenen waarom de meubelindustrie het druk heeft. Ten eerste was er corona. Mensen konden niet op vakantie maar hadden wel geld beschikbaar. Dit gingen ze besteden aan de inrichting van hun huis. Woningen werden verbouwd of opgeknapt en er werden nieuwe meubels aangeschaft. Daarnaast is er het probleem van de krappe woningmarkt. Mensen willen graag een nieuwe woning maar door de krapte op de woningmarkt is er weinig kans op. Mensen gaan hun bestaande woning opknappen, verbouwen, moderniseren en dus ook nieuwe meubels aanschaffen.Door de grote vraag naar meubels ontstonden lange wachttijden. Deze zijn inmiddels weer een stuk korter en weer op normaal niveau. Voor de goedkopere meubels zijn bijna geen wachttijden. Deze zijn meestal per direct beschikbaar. Kopers willen deze ook vaak snel in huis hebben. Voor duurdere, kwalitatief betere meubelstukken is de bereidheid tot wachten groter."In samenwerking met het Hout- & Meubileringscollege en ROC’s die meubel vakopleidingen verzorgen werkt CBM aan groei van het aantal vakbekwame meubelmakers. Daarnaast is de meubelbranche druk met innovatie en circulair ondernemen. Hoogendijk: "Er wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe Europese wetgeving die het produceren van circulaire meubelen de norm maakt. Recycling is een heel belangrijk thema voor de komende jaren. Hiervoor heeft CBM het project Wood Loop opgezet. Dit is een inzamel- en hergebruiksysteem van spaanplaat en mdf. Met de verzamelde resten van spaanplaat wordt nieuwe spaanplaat gemaakt. Daarnaast is CBM de uitvoeringsorganisatie van stichting Matras Recycling Nederland om het recyclen van oude en gebruikte matrassen in Nederland mogelijk te maken."