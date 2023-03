Nederlandse octrooiaanvragen in 2022 ondanks wereldwijde onzekerheden

30 maart 2023 - Het aantal octrooiaanvragen dat Nederlandse bedrijven indienen bij het Europees Octrooibureau (EOB) is vorig jaar met 3,5 procent gestegen, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde EPO Patent Index 2022. Het is de sterkste groei sinds 2015 en wijkt tevens af van de Europese trend, waarbij landen uit de Europese Unie vorig jaar gemiddeld -0,5 procent minder octrooiaanvragen hebben ingediend. Met 6.806 Europese octrooiaanvragen is Nederland de op twee na grootste aanvrager binnen de EU en is het het achtste land in de wereld als aanvrager van Europese octrooien.

De vraag naar octrooien bleef in 2022 groeien; bij het EOB kwamen in totaal 193.460 (+2,5 procent) aanvragen uit alle delen van de wereld binnen. Hieruit blijkt dat de innovatiekracht van bedrijven wereldwijd vorig jaar fors bleef ondanks de internationale economische teruggang."In 2022 was sprake van een solide en stabiele groei van het aantal octrooiaanvragen voor de ontwikkeling van duurzame technologieën en toepassingen voor de opwekking, distributie en opslag van elektriciteit," vertelt António Campinos, voorzitter van het Europees Octrooibureau. "Deze hausse is een belangrijke aanjager van de energietransitie. Innovatieve bedrijven vervullen ook een voortrekkersrol onderweg naar een toekomst waarin de vierde industriële revolutie een steeds grotere impact heeft op verschillende economische sectoren en en zich uitbreidt naar tal van gebieden, van vervoer tot gezondheidszorg. Dit is zichtbaar in de significante groei van het aantal octrooiaanvragen op het gebied van digitale technologie en halfgeleiders."De drie belangrijkste categorieën waarin Nederlandse octrooiaanvragen zijn gedaan, zijn medische technologie (+0,6 procent), elektrische machines, apparaten, energie (+6,9 procent) en organische fijnchemie (+19,4 procent). Organische fijnchemie behoort tevens tot de Top vijftien van technologiegebieden die vorig jaar de grootste stijging lieten zien. Elektrische machines en computertechnologie (+8,5 procent) noteren ook een sterke groei, evenals de aanvragen op het gebied van halfgeleiders (+41,8 procent). Het absolute aantal aanvragen van halfgeleiders lag overigens wel aanzienlijk lager dan in de andere categorieën. Nederland staat in 2022 op het gebied van halfgeleiders bij het EOB op de zevende plaats.Royal Philips is met 1.338 octrooiaanvragen (+2,1 procent) het Nederlandse bedrijf met de meeste Europese octooiaanvragen in 2022. In de gehele lijst met aanvragers staat zij op de negende plaats (bekijk grafiek: Top tien aanvragers). Daarnaast staat Philips op de tweede plaats van bedrijven met de meeste Europese octrooiaanvragen op het gebied van medische technologie, net onder Johnson & Johnson uit de Verenigde Staten. In de categorie computertechnologie staat Philips op nummer el van alle bedrijven wereldwijd en op nummer zeven in de categorie meettechnologie. Dit illustreert de innovatieactiviteiten van Philips in verschillende sectoren.Na Philips is Signify het tweede Nederlandse bedrijf met de meeste Europese octrooiaanvragen. Dit bedrijf steeg in 2022 van de 24e naar de 22e plaats in de internationale EOB-ranglijst 2022. Na LG was Signify het bedrijf met het op één na hoogste aantal aanvragen in de categorie elektrische machines/apparaten/energie. Zij staat daarnaast op de vijfde plaats in de categorie ‘Overige gespecialiseerde machines’, dat toepassingen omvat als machineonderdelen voor verschillende industrieën en 3D-printing. De ranglijst van Nederlandse bedrijven die de meeste octrooien hebben aangevraagd bij het EOB bevat meerdere bedrijven in de halfgeleidersindustrie.Noord-Brabant is met 3.547 aanvragen de Nederlandse regio met de meeste octrooiaanvragen bij het EOB, gevolgd door Zuid-Holland (1.255 aanvragen) en Noord-Holland (619 aanvragen). Noord-Brabant is hiermee goed voor ruim de helft van alle Nederlandse aanvragen en staat op nummer vijf in de Top vijf van Europese regio’s met de meeste Europese octrooiaanvragen in 2022 (grafiek: Leidende EU-regio's bij EOB in 2022).In de ranglijst van steden waarvan de innovatiekracht wordt weerspiegeld door het aantal octrooiaanvragen, is Eindhoven de onbetwiste nummer één van Nederland en staat zij - na München en Parijs - op de derde plaats van Europese steden met de meeste octrooiaanvragen.Internationale en Europese trendsDe Top vijf met landen met de meeste octrooiaanvragen wereldwijd zijn achtereenvolgens de VS, Duitsland, Japan, China en Frankrijk (zie grafiek Herkomst van aanvragen). De groei van het aantal aanvragen komt vooral voort uit de stijging van het aantal aanvragen afkomstig uit China (+15,1 procent), de VS (+2,9 procent) en Korea (+10,0 procent). In Europa is sprake van een daling in Duitsland (-4,7 procent), terwijl het aantal aanvragen in de meeste Europese landen juist is gestegen. Zwitserland is opnieuw koploper als het gaat om het aantal aanvragen per hoofd van de bevolking, gevolgd door Zweden, Denemarken. Nederland staat vierde op deze lijst, wat Nederland’s sterke innovatiecapaciteit onderstreeptOctrooien zijn niet alleen van belang voor grote bedrijven. Een aanzienlijk deel van de aanvragen bij het EOB komt van kleine ondernemingen. Een op de vijf octrooiaanvragen bij het EOB was in 2022 afkomstig van een individuele uitvinder of een kleine of middelgrote onderneming (minder dan 250 werknemers). Nog eens zeven procent was afkomstig van universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties (zie grafiek Uitsplitsing van aanvragers per categorie).